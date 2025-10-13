劉曉晴與AKB48小栗有以雙C位獻唱掀高潮 林易沄當貼身造型師太有愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本偶像女團AKB48 迎來出道20週年，日前到香港開唱，AKB48 Team TP 的香港成員也特別「回娘家」助陣演出，並以中英日粵客串「翻譯官」，她還和AKB48人氣成員小栗有以「雙C位」合唱《Heavy Rotation》，引起現場4000名粉絲尖叫連連。

劉曉晴（右）能和AKB48人氣成員小栗有以同台演出很興奮。（好言娛樂提供）

AKB48這次到香港會議展覽中心舉行「AKB48 20th Anniversary Concert Live in Hong Kong」演唱會，連日本駐港總領事三浦潤大使都親臨現場為成員們加油打氣，團員以《Overture》影片揭開序幕，一連獻唱多首日文歌，當新歌《Oh my pumpkin！》前奏響起，全場粉絲陷入狂熱，成員還以粵語高喊：「大家好，我們是AKB48！」

劉曉晴回家鄉參與演出，事後泛淚談到：「媽媽一直沒機會到台灣看我，這次能在香港看見我站在舞台上，她說非常驕傲。」另外提到：「我以為大家可能不太記得我，沒想到登場那刻聽到全場喊我的名字，真的差點哭出來。」

林易沄（後）特別飛到香港幫劉曉晴做造型。（好言娛樂提供）

被問到與小栗有以共站C位演出是否充滿壓力？劉曉晴說：「其實沒有想像中緊張，反而很興奮！」她表示《Heavy Rotation》從小就是自己的啟蒙歌曲，「TP版本叫《閃亮的幸運》，而我的暱稱也叫『閃亮』，真的像命中注定一樣。」

林易沄（左）到香港幫劉曉晴打氣。（好言娛樂提供）

這次劉曉晴回香港演出，AKB48 Team TP隊長，也是她的閨密林易沄特地飛到香港擔任「貼身造型師」，幫她挑選髮飾、搭配服裝，姐妹情太有愛。劉曉晴笑說：「她真的是時尚擔當，還幫我調蝴蝶結對稱度！」事後兩人還一起吃米線開直播，劉曉晴說林易沄超愛香港米線！

