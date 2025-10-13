自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

劉曉晴與AKB48小栗有以雙C位獻唱掀高潮 林易沄當貼身造型師太有愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本偶像女團AKB48 迎來出道20週年，日前到香港開唱，AKB48 Team TP 的香港成員也特別「回娘家」助陣演出，並以中英日粵客串「翻譯官」，她還和AKB48人氣成員小栗有以「雙C位」合唱《Heavy Rotation》，引起現場4000名粉絲尖叫連連。

劉曉晴（右）能和AKB48人氣成員小栗有以同台演出很興奮。（好言娛樂提供）劉曉晴（右）能和AKB48人氣成員小栗有以同台演出很興奮。（好言娛樂提供）

AKB48這次到香港會議展覽中心舉行「AKB48 20th Anniversary Concert Live in Hong Kong」演唱會，連日本駐港總領事三浦潤大使都親臨現場為成員們加油打氣，團員以《Overture》影片揭開序幕，一連獻唱多首日文歌，當新歌《Oh my pumpkin！》前奏響起，全場粉絲陷入狂熱，成員還以粵語高喊：「大家好，我們是AKB48！」

劉曉晴回家鄉參與演出，事後泛淚談到：「媽媽一直沒機會到台灣看我，這次能在香港看見我站在舞台上，她說非常驕傲。」另外提到：「我以為大家可能不太記得我，沒想到登場那刻聽到全場喊我的名字，真的差點哭出來。」

林易沄（後）特別飛到香港幫劉曉晴做造型。（好言娛樂提供）林易沄（後）特別飛到香港幫劉曉晴做造型。（好言娛樂提供）

被問到與小栗有以共站C位演出是否充滿壓力？劉曉晴說：「其實沒有想像中緊張，反而很興奮！」她表示《Heavy Rotation》從小就是自己的啟蒙歌曲，「TP版本叫《閃亮的幸運》，而我的暱稱也叫『閃亮』，真的像命中注定一樣。」

林易沄（左）到香港幫劉曉晴打氣。（好言娛樂提供）林易沄（左）到香港幫劉曉晴打氣。（好言娛樂提供）

這次劉曉晴回香港演出，AKB48 Team TP隊長，也是她的閨密林易沄特地飛到香港擔任「貼身造型師」，幫她挑選髮飾、搭配服裝，姐妹情太有愛。劉曉晴笑說：「她真的是時尚擔當，還幫我調蝴蝶結對稱度！」事後兩人還一起吃米線開直播，劉曉晴說林易沄超愛香港米線！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中