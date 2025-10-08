粉絲必朝聖！東京代官山「周杰倫欄杆」爆紅成新打卡點

周杰倫坐在東京街頭白色欄杆上拍照，成為最新打卡點。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕若近期前往東京旅遊，又是周杰倫的粉絲，可別錯過位於澀谷代官山的「周杰倫欄杆」。這處地點因周董的一張街拍照爆紅，如今成為粉絲心中的「非官方地標」。

日前周杰倫與老婆昆凌及友人飛往日本歡度中秋假期，期間在代官山一帶閒逛。他身穿綠色襯衫、卡其短褲與球鞋，隨興坐在街頭白色欄杆上拍照打卡，沒想到這張照片曝光後，引起粉絲熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

有粉絲笑稱：「坐過的欄杆都變觀光景點」、「明天就去代官山打卡！」，也有人紛紛詢問欄杆的具體位置。熱情網友隨即找出答案——這根「周杰倫的欄杆」就位於東京澀谷區猿樂町25-1，目前在Google地圖上已能查到相關評論，許多粉絲更親自前往朝聖並留下留言。

周杰倫魅力不減，不論是音樂作品還是旅遊足跡，都能成為話題焦點。如今，這根欄杆更成為粉絲口中的「新地標」，為東京再添一處意想不到的打卡點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法