日本歌姬milet被私生飯盯上 索尼音樂緊急發聲怒發8禁令

日本新生代創作歌手milet（左）近日傳出遇瘋狂粉絲埋伏跟蹤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本新生代創作歌手milet（ミレイ）近日傳出遇瘋狂粉絲埋伏跟蹤，所屬公司索尼音樂（Sony Music Artists）昨（11）日列出8項禁止行為，更警告若違規將報警處理。

milet所屬公司索尼音樂列出8項禁止行為。（翻攝自X）

索尼音樂認為不當行為威脅到milet的安全，因此，部分人士出現令人困擾行為時，為了維護藝人安全及身心健康，明令禁止8項行為，包括：「在道路、車站、機場等會對一般民眾或設施造成困擾的場所進行埋伏、等待」、「搭乘與藝人相同的公共交通工具並突然跟蹤」、「在新幹線、飛機等公共交通工具上，選擇靠近藝人的座位並窺視」、「打聽、監視、跟蹤或追逐藝人的居住地或工作地點等行為」。

請繼續往下閱讀...

索尼音樂表示為了維護藝人安全及身心健康，明令禁止8項行為。（翻攝自X）

另外也提及「在未公開的工作現場埋伏等待或進行跟蹤」、「無視工作人員的勸告，試圖接觸藝人」、「追逐載有藝人的車輛至工作地點或住宿地點」、「擴散與藝人相遇的地點，使埋伏或跟蹤藝人變得容易」等行為。今後若確認有上述行為，公司將立即通報警方，且不排除採取法律手段。

索尼音樂為保護milet祭出禁止粉絲在道路、車站、機場等會對一般民眾或設施造成困擾的場所進行埋伏、等待。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法