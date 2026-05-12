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娛樂 電視

超猛台劇力戰《逐玉》拚「全球OTT大獎」 曾敬驊對上金宣虎搶男主

〔記者蕭方綺／台北報導〕由釜山國際影展與韓國廣電推廣協會聯合主辦的全球OTT大獎，日前公布2026年入圍名單。客家電視以捷運工人為題材的戲劇作品《都市開基祖》，一舉入圍「最佳亞洲內容（Best Asian Contents）」與「最佳編劇（Best Writer）」兩項大獎，再度讓臺灣影視作品登上國際舞台。同樣來自臺灣的影集《如果我不曾見過太陽》，由曾敬驊入圍男主角，江齊入圍新人獎。其中，曾敬驊將與金宣虎、玄彬、宋威龍及竹內涼真共同角逐男主角獎，備受矚目。

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾冷血暴雨殺人魔。（Netflix提供）曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾冷血暴雨殺人魔。（Netflix提供）

得知入圍消息後，《都市開基祖》製作人兼編劇陳南宏表示：「這部戲從臺灣的捷運工地出發，但我們相信，世界上每一座城市的軌道底下，都有一群不被看見的人，默默撐起日常生活的便利。」他也希望《都市開基祖》能成為獻給全球捷運工人的一聲溫暖問候，提醒每天搭乘捷運的民眾，當列車順利運轉、城市持續前行時，背後其實有許多人曾在地底深處揮汗付出，支撐起整座城市的日常。

以捷運工人為題材的戲劇作品《都市開基祖》，一舉入圍兩項大獎。（客台提供）以捷運工人為題材的戲劇作品《都市開基祖》，一舉入圍兩項大獎。（客台提供）

以捷運工人為背景的《都市開基祖》，此次將與中國作品《逐玉》、《驕陽似我》、泰國《絕廟騙局2》、菲律賓《無聲的噪音》以及日本《平屋慢生活》共同角逐「最佳亞洲內容」。而在「最佳編劇」獎項方面，也將對上韓國《認罪之罪》、《妳和其餘的一切》，以及日本《REBOOT》等強勁對手。

江齊（右）在《如果我不曾見過太陽》飾馬志翔身邊的菜鳥導演助理。（Netflix提供）江齊（右）在《如果我不曾見過太陽》飾馬志翔身邊的菜鳥導演助理。（Netflix提供）

對此，陳南宏坦言，各國入圍作品實力堅強，尤其以兩位好友情誼為主題的韓劇《妳和其餘的一切》，才剛奪下韓國「百想藝術大賞」最佳編劇獎。他表示，能與團隊一起完成作品，並在釜山與來自不同國家的創作者交流、碰面，本身就是一件非常幸福的事。

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