自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）父親才肺腺癌離世！男星隔年罹癌認了「沒有想過自己會活多久」

鶴坦言自從19歲第一次生病後，就不再思考可以活多久。（記者王文麟攝）鶴坦言自從19歲第一次生病後，就不再思考可以活多久。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／專訪〕金音獎才子鶴 The Crane 相隔3年推出第二張專輯，製作期間經歷了甲狀腺癌二度復發，但他並沒有怨嘆，坦言自從19歲罹癌後，就沒有想過自己會活多久，「不去想這件事情，壓力比較不會那麼大。第一次生病後我就是這個內建了。」反而比較在乎當下有沒有什麼事情想要做、有沒有過著自己想要的樣子，大過於要追求很輝煌的一生。

鶴的個人特色鮮明，不過他看待任何事物都很淡然隨緣，「很多年輕人會規劃30歲做什麼、40歲要做什麼，我好像都不會這樣，我只會想『誒～我竟然活到30歲了，還不錯』。」唯獨創作首張專輯時比較執著，「那時候覺得我必須要寫出第一張專輯，不然會有一個遺憾。」作品快完成的時候，他一直很擔心走在路上會被撞死，「萬一就這樣發生車禍走了，大家都還沒聽到我的音樂，我很虧。」

鶴第一張專輯就獲金音獎雙料殊榮。（記者王文麟攝）鶴第一張專輯就獲金音獎雙料殊榮。（記者王文麟攝）

去年他拖到了要手術前一晚，才發影片「告知」粉絲這個訊息，怕太「煽情」刻意雲淡風輕，卻湧入近千則留言，讓他當場噴淚，他說：「要不要講一直很猶豫，怕嚴重性沒有拿捏好。」但因為第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》的發行計畫要推遲，他還是想讓後面的活動廠商有心理準備，拍影片時一直在揣摩措辭，「畢竟我的手術成功率還是高的，有人遠遠比這嚴重太多。」不想要太賣慘。

鶴去年製作第二專輯期間，甲狀腺癌二度復發。（記者王文麟攝）鶴去年製作第二專輯期間，甲狀腺癌二度復發。（記者王文麟攝）

他更自嘲其實不是很勵志的人，卻一直被描述為「抗癌成功」有點不好意思，提及17、18歲時爸爸罹患肺腺癌末期，當時才是真正的「抗癌」，得一次又一次接受放射治療，「我一直覺得我只是去開一個很大的刀。」爸爸過世隔年他就被診斷甲狀腺長了惡性腫瘤，一般人幾乎是中年後才會遇到難關，他20歲之際就經歷完了，「最劇烈的兩個重擊之後，就變得比較平靜。」

經歷爸爸過世、自己罹癌後，鶴對於生死看得很淡。（記者王文麟攝）經歷爸爸過世、自己罹癌後，鶴對於生死看得很淡。（記者王文麟攝）

爸爸太早離開會不會有遺憾？他說：「多少，但也已經看開了，我跟我媽、我姊的感情很好，大家不會有少一個家庭成員的感覺。」現在反而比較牽掛女友養的米克斯公貓年歲己大，「我經常在家抱著牠、情勒牠說『你不能走噢，你這樣會不孝，你媽會承受不住』。」不敢想像萬一貓咪離開了，兩人會有多難過。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中