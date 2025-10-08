（專訪）父親才肺腺癌離世！男星隔年罹癌認了「沒有想過自己會活多久」

鶴坦言自從19歲第一次生病後，就不再思考可以活多久。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／專訪〕金音獎才子鶴 The Crane 相隔3年推出第二張專輯，製作期間經歷了甲狀腺癌二度復發，但他並沒有怨嘆，坦言自從19歲罹癌後，就沒有想過自己會活多久，「不去想這件事情，壓力比較不會那麼大。第一次生病後我就是這個內建了。」反而比較在乎當下有沒有什麼事情想要做、有沒有過著自己想要的樣子，大過於要追求很輝煌的一生。

鶴的個人特色鮮明，不過他看待任何事物都很淡然隨緣，「很多年輕人會規劃30歲做什麼、40歲要做什麼，我好像都不會這樣，我只會想『誒～我竟然活到30歲了，還不錯』。」唯獨創作首張專輯時比較執著，「那時候覺得我必須要寫出第一張專輯，不然會有一個遺憾。」作品快完成的時候，他一直很擔心走在路上會被撞死，「萬一就這樣發生車禍走了，大家都還沒聽到我的音樂，我很虧。」

請繼續往下閱讀...

鶴第一張專輯就獲金音獎雙料殊榮。（記者王文麟攝）

去年他拖到了要手術前一晚，才發影片「告知」粉絲這個訊息，怕太「煽情」刻意雲淡風輕，卻湧入近千則留言，讓他當場噴淚，他說：「要不要講一直很猶豫，怕嚴重性沒有拿捏好。」但因為第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》的發行計畫要推遲，他還是想讓後面的活動廠商有心理準備，拍影片時一直在揣摩措辭，「畢竟我的手術成功率還是高的，有人遠遠比這嚴重太多。」不想要太賣慘。

鶴去年製作第二專輯期間，甲狀腺癌二度復發。（記者王文麟攝）

他更自嘲其實不是很勵志的人，卻一直被描述為「抗癌成功」有點不好意思，提及17、18歲時爸爸罹患肺腺癌末期，當時才是真正的「抗癌」，得一次又一次接受放射治療，「我一直覺得我只是去開一個很大的刀。」爸爸過世隔年他就被診斷甲狀腺長了惡性腫瘤，一般人幾乎是中年後才會遇到難關，他20歲之際就經歷完了，「最劇烈的兩個重擊之後，就變得比較平靜。」

經歷爸爸過世、自己罹癌後，鶴對於生死看得很淡。（記者王文麟攝）

爸爸太早離開會不會有遺憾？他說：「多少，但也已經看開了，我跟我媽、我姊的感情很好，大家不會有少一個家庭成員的感覺。」現在反而比較牽掛女友養的米克斯公貓年歲己大，「我經常在家抱著牠、情勒牠說『你不能走噢，你這樣會不孝，你媽會承受不住』。」不敢想像萬一貓咪離開了，兩人會有多難過。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法