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娛樂 星座

夏日脫單大作戰 4星座氣溫愈高桃花愈旺

今年夏天有4個星座的人桃花運強，有望脫單。（AI生成資訊）今年夏天有4個星座的人桃花運強，有望脫單。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕談一場暢快淋漓的夏季戀愛吧！清水孟國際塔羅雲蔚老師指出5月初充滿能量以及行動力，想要趁著這個機會告別單身，有4個星座桃花特別旺，由於火星和木星形成90度的四分相，許多情緒都被拉滿，更容易把隱藏在心中許久的情愫說出口，看看你的桃花要開了嗎？

❤第5名 摩羯座

摩羯座的人常給人一種熱愛工作、生人勿近的嚴肅形象，隨著夏日腳步來臨，摩羯座緊繃的神經獲得放鬆，暫時放下工作享受生活的魔羯，可以透過暑假期間，把焦點從電腦螢幕移開，往戶外發展，參加一些團體活動或者跟朋友來場聚會。個性負責的你會在玩樂的過程當中，讓人情不自禁愛上你，因為別人在玩樂的時候，你能照顧好每個人，低調又可靠的性質被看見，不愛也難。

❤第4名 金牛座

平日精打細算的金牛座，隨著氣溫飆高，時在擋不住美食的誘惑，品嘗冰品、逛夜市大啖小吃，都能讓金牛座從內心發出微笑。這種真誠的愉悅，讓金牛座魅力升高，不做作的態度讓約會氣氛放鬆，更能在這樣的休閒時光擦出火花。

❤第3名 處女座

本來就是細節控的處女座，即使面對令人心浮氣燥的夏天，仍然可以在公司、朋友群裡扮演好「神隊友」特質。宛如多啦A夢神奇百寶箱的包包裡，有大家需要的濕紙巾、小電扇、防蚊液，平常大家覺得處女作龜毛，但有需求的時候，準備周全的處女座，反而成了混亂中唯一優雅的存在，更讓人注意到從靈魂內發出的細膩與溫柔。

❤第2名 水瓶座

水瓶座腦瓜子裡永遠裝著各式各樣古靈精怪的想法，無論音樂祭、文創市集、觀星活動、螢火蟲之旅都能看到水瓶座的身影。獨特個人風格會在夏季大放光芒，更容易吸引那些同樣討厭束縛、渴望自由的靈魂。

❤第1名 巨蟹座

巨蟹座是今年暑假桃花最旺的戀愛磁鐵，儘管外頭天氣燠熱，巨蟹座也想躲在冷氣房裡，不過在家裡搞些小型私人聚會可難不倒他們。少了人擠人，多了一分溫馨，貼心舉動讓人瞬間破防，更給人無比安全感，讓渴求安定歸宿的人忍不住想靠近巨蟹座。

《民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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