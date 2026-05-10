王彩樺小針美容失敗「鼻子全空」 砸35萬拿肋骨重建 術後嚇壞好友：以為是鬼

王彩樺自爆整鼻歷程。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王彩樺和張秀卿昨天在2026「藍寶石大歌廳」首日合體掀高潮，兩位「秀場天后」不僅大唱《辣妹駕到》、《我是女王》，更靠著互虧與「35萬鼻子」哏笑翻全場。延續首日熱潮，王彩樺今（5／10）再度祭出「大絕招」，找來網紅饒舌歌手跨界合作，合體High唱洗腦神曲《西岸小法咒》，讓傳統秀場文化與新世代嘻哈元素正面碰撞。

談到昨晚演出時自爆「花35萬整鼻」，王彩樺坦言是自己故意設計的哏，「我之前就有講過我的鼻子沒救了。」她透露因過去做過「小針美容」，導致鼻子內部幾乎被清空，後來有醫療團隊主動聯繫，表示可以協助重建鼻型。她也提到當年豬哥亮曾說她鼻子太塌，建議去調整，「說這樣運氣會比較好。」

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王彩樺表示，這次手術還取了兩公分肋骨重建鼻頭，目前才術後兩個月，仍處於恢復期，「之後會好看很多。」一旁的鳥來嬤則認證她現在「比泰國見面時好看很多」，還毒舌開玩笑說：「我那時候在泰國看到她，以為是鬼！」

王彩樺、鳥來嬤交情好。（高流提供）

不過鳥來嬤也以長輩角度語重心長表示，自己從以前就反對整型，「我以前就跟她說，妳本來很可愛、很有自己的風格。」但她也認為既然現在已經調整得自然許多，「這樣就很好了，不要再動了。」她更透露，自己60年前也曾有導演想力捧她，要求她墊高鼻子、修下巴，但她當場拒絕，「我什麼年齡就什麼樣子。」

面對外界對整型的討論，王彩樺則大方表示未來不會再「大動刀」，頂多微調即可。她也坦言，昨晚演出後收到不少粉絲私訊稱讚，讓她相當感動，「我一直覺得表演要對自己負責，我本來就是愛美的人。」她更有感而發表示：「上半輩子為別人活，接下來的人生，我想快樂做自己。酸民怎麼講都沒關係，只要我有療癒到大家就好了。」至於整型前後花費，她則鬆口坦言：「加起來超過百萬。」

王彩樺力邀Bu$Y同台 。（高流提供）

提到這次找來Bu$Y共演的契機，王彩樺透露，一接到藍寶石演出邀約後，就開始思考如何做出跟以往不同的表演內容，發現Bu$Y在網路上人氣、流量都很高，又覺得對方很有才華，但苦無聯絡方式，只好人生第一次親自去對方IG留言，「我還特別寫『我是王彩樺，不是詐騙集團』！」

後來雙方順利加Line聯繫，王彩樺主動邀請Bu$Y一起登台演出，沒想到對方一口答應，甚至豪氣表示要無酬演出，讓她十分感動，她透露自己最後仍自掏腰包包紅包給所有團隊成員，「每一個人我都有包紅包給他們。」展現演藝圈大姐風範。

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