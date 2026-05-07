28歲女偶像房間凌亂像遭闖空門！495萬人看呆「清潔人員一進門嚇傻」

〔記者邱奕欽／台北報導〕28歲日本偶像女團JamsCollection成員小此木流花，近日公開自家房間照片，凌亂程度宛如「被闖空門」，畫面曝光後立刻在社群瘋傳，截至目前已吸引495萬人朝聖。她坦言因巡演工作太忙沒時間整理，甚至連專業清潔人員上門後也嚇傻表示，「沒看過這樣的房間」，掀起網友熱烈討論。

日本偶像女團JamsCollection成員小此木流花的房間，凌亂程度宛如「被闖空門」。（組合照，翻攝自X）

現年28歲的小此木流花，擁有甜美外型與高人氣，是日本偶像女團JamsCollection成員之一。她5日在社群平台公開巡演結束返家後的真實模樣，只見房間地板堆滿衣服，四處散落紙袋、毛毯與衣架，牆角甚至還放著大型人形立牌，整體畫面凌亂到宛如遭人闖入洗劫，大批網友看傻。

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小此木流花的這篇文，已吸引逾495萬人搶看。（翻攝自X）

面對外界震驚反應，小此木流花也大方承認，自己過去曾找過專業清潔公司協助整理，沒想到清潔人員一進門就驚呼，「從沒碰過這樣的房間」，甚至免費延長30分鐘幫忙，但成果依舊有限。她也透露，目前居住空間實在太小，已經開始認真考慮搬家，不少粉絲則留言笑喊，「這根本災難現場」、「偶像濾鏡瞬間消失」、「快500萬人一起見證崩潰房間」。

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