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林志玲罕見解放性感私服 細肩帶馬甲太犯規 網看傻

「台灣第一名模」林志玲近日在社群平台罕見曬出性感私服照。（翻攝自臉書）「台灣第一名模」林志玲近日在社群平台罕見曬出性感私服照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲近日在社群平台罕見曬出性感私服照，第一名模稱號果然真實不虛。大膽挑戰細肩帶單寧馬甲搭配胸前蝴蝶結，下半身穿著超短牛仔裙的林志玲一雙白皙的逆天長腿，讓人不敢相信她已經身為人母。

林志玲大膽挑戰細肩帶單寧馬甲搭配胸前蝴蝶結，下半身穿著超短牛仔裙與長靴。（翻攝自臉書）林志玲大膽挑戰細肩帶單寧馬甲搭配胸前蝴蝶結，下半身穿著超短牛仔裙與長靴。（翻攝自臉書）

51歲林志玲讓一頭長髮自然披散，單寧馬甲露出她性感鎖骨，下半身的超短迷你裙更是讓又直又白的大長腿羨煞眾人。腳踩著流蘇麂皮靴的林志玲流露出一股帥氣，手上拿著的帽子和草編包包又顯得帶著幾分淑女氣質。

不少人看到這系列照片後感到驚訝，因為志玲姐姐的體態就算加入女團也沒問題，更難以相信她已經是個當媽媽的人。林志玲則展現出一貫的優雅態度，她說：「隨走隨停，感受風、感受陽光、感受美食，帶著這份鬆弛與溫柔，開工啦～」。

許多人覺得林志玲的體態，就算加入女團也沒問題。（翻攝自臉書）許多人覺得林志玲的體態，就算加入女團也沒問題。（翻攝自臉書）

其實林志玲開工前非常有儀式感，讓自己放鬆，留一點時間給自己，接著以完美狀態迎接工作。林志玲再喊著要開工的時候，也希望將好心情分享給大家，不管忙著工作還是生活，她都希望大家不要忘記愛自己。

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