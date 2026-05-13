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會考只能戴指針手錶？ 網友急問「這款」為何不行

學生家長不解，不是只要「不具通訊、記憶、計算、鬧鈴功能」的手錶就可以帶入考場了嗎？（翻攝自臉書、本報資料照）學生家長不解，不是只要「不具通訊、記憶、計算、鬧鈴功能」的手錶就可以帶入考場了嗎？（翻攝自臉書、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 115學年度國中教育會考將於本週六、日（16日、17日）舉行，進入倒數最後3天！基本上考試能帶的，不能帶的，校方、官網、補習班應該都已叮嚀再三，但仍有家長在網路丟出「疑惑」求解，為了讓學生精準分配答題時間，不少學生在應試時相當仰賴手錶，因為並不是每一個考場的教室都有時鐘。今（13日）就有家長在臉書丟出一款「復古錶」，求問「阿爸只找到這個。」沒想到老師給的答案是「不行！」讓她和法籍老公十分不解，「都是指針不是嗎？標中文字也不可以嗎？」  

國中會考對手錶的規定是「不具通訊及記憶功能」，手錶可以戴在手上，也可以放在桌面供監考老師檢查，雖非硬性規定只能戴指針手錶，基本上電子錶只要「沒有鬧鈴聲」且「不具藍牙／計算／傳輸功能」即可，但為了擔心進考場前的檢查誤時，一般都會強烈建議使用「傳統指針手錶」，避免電子錶鬧鈴意外響起導致扣分（可能扣該科3分或該節全部不計分）。

這位在金門經營民宿的當地知名拼布老師，和法籍老公育有一子，對於要今年幫孩子準備一只「會考專用手錶」，坦言已是翻箱倒櫃尋找，當被老師告知該款手錶「不能攜入考場」時，除了感覺有點沮喪，也對孩子感到抱歉。

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