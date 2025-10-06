自由電子報
娛樂 最新消息

雙十國慶迎大運！3生肖財桃貴人全開 5大開運法一次看

命理專家小孟老師形容10月10日為「十全十美」的好日子！（翻攝自臉書）命理專家小孟老師形容10月10日為「十全十美」的好日子！（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕雙十節除了是中華民國國慶日，今年10月10日更被命理專家小孟老師形容為「十全十美」的好日子！他特別點名屬虎、屬兔、屬鼠三大生肖，雙十後將迎來財運、桃花、貴人全面爆發的黃金時期，更加碼分享四大「雙十開運大法」，助大家旺到年底。他笑說：「雙十節當天，做對開運法，財運、桃花、貴人一次到位，十全十美！」

屬虎：正財大旺、人緣爆棚

小孟老師指出，屬虎者在雙十節後「正財運大旺」，過去的努力與實力終於被看見，尤其業務、銷售相關工作者會有老客戶介紹新客源，收入可望倍增。人際關係大好，貴人頻現，還有偏財運加持，買樂透、刮刮樂都有機會中獎！

屬兔：桃花盛開、副業爆發

屬兔者迎來「名利雙收」的好運氣。若想轉換跑道或發展副業，雙十後是最佳時機！雖然初期可能有不安，但只要勇敢跨出一步，就能開啟全新的成功旅程。感情運同樣火熱，有望遇見心動對象或與伴侶感情升溫。

屬鼠：撥雲見日、投資回收

屬鼠者在雙十後運勢「撥雲見日」，對未來方向更清晰。過去的投資將陸續開花結果，有機會見到亮眼回報。老師提醒，只要保持信心並勇於行動，新的挑戰中將出現意外收穫。

小孟老師「雙十開運大法」一次看：

1.十筷綁紅線法：用紅線綁10根筷子，放在大門敞開45度角處，象徵正偏財雙收。

2.十元聚財法：10月10日早上10:10，在房間四角各放10枚10元硬幣，10天後花掉，象徵財氣流動。

3.太陽能量水：雙十節中午11時至下午1時，用飲水機接水並冥想十字架形狀後飲下，能得天助。

4. 偏財錢母法：早上10:10放1010元於紅包袋中、藏床下10天後再存入銀行，旺偏財與投資運。

5. 月下求桃花法：晚上10:10對著月亮冥想並數10朵玫瑰花，可強化桃花與感情運。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

點圖放大
點圖放大

