娛樂 最新消息

金宣虎「逃稅疑雲」恐牽扯刑責 公司聲明遭法律圈抓破口

金宣虎「逃稅疑雲」恐牽扯刑責。（資料照，記者王文麟攝）金宣虎「逃稅疑雲」恐牽扯刑責。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈近來掀起「逃稅疑雲」連環爆，繼車銀優後，話題燒到金宣虎身上；雖然公司Fantagio第一時間出面否認逃稅指控，但法律圈直指這份「澄清」聲明，反而扯出另一項爭議。

風暴起點來自金宣虎名下的一人法人公司，外界質疑，他在現行經紀公司之外，另設立家族法人，並由父母擔任董事，卻疑似出現「薪資繞一圈又回到本人帳戶」、法人信用卡支付私人開銷等情況。

Fantagio回應，強調該法人「是為戲劇製作而設立」、「並非逃稅用途」，且「約一年前已停止實際業務，正辦理歇業中」，乍看像是止血聲明，卻被律師兼會計師點出關鍵破口。

問題出在「沒有實際業務活動」這句話。專家指出，如果法人真的已無營運，卻仍存在法人卡消費、發放薪資等金流紀錄，稅法上可能被認定為「與業務無關支出」，嚴重時，甚至可能衍生侵占或背信責任。

換句話說，原本只是「逃稅是不是成立」的討論，一旦無法證明法人具備實質營運，戰線可能直接升級，變成刑責層級的法律風險。

Fantagio也證實，金宣虎曾在2024年初，透過該一人法人向前經紀公司收取演藝結算款，並解釋那是「暫時性結算安排」。但此說法，難免被外界聯想是否涉及「個人收入轉法人」以適用較低稅率的可能性。

對此，前經紀公司僅回應：「只是依照演員指定帳戶匯款。」等於把皮球再踢回金宣虎與其法人身上。

