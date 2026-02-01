自由電子報
娛樂 最新消息

人氣高點卻神隱一年！劉宇寧親曝「停工真相」

劉宇寧。（翻攝自微博）劉宇寧。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國當紅男神劉宇寧，近年明明人氣在高點，卻意外成了粉絲口中的「神隱演員」！他自去年以《折腰》、《書卷一夢》等作品人氣全面起飛後，竟一年多沒再進組拍新戲，近日開直播說明原因。

對於外界不斷敲碗「寧哥怎麼不拍戲了？」劉宇寧日前在直播中親自說明，語氣坦率說，不是不接，而是「現在真的沒有那個心力進組」。

原來這幾個月，劉宇寧幾乎把生活全獻給音樂與舞台，包括巡迴演唱會一站接一站，新歌製作、節目錄製全都同步進行，行程滿到連休息都成奢侈。

他笑說，其實很享受現在的狀態，但只要一進組拍戲，這些工作勢必全部暫停，「那個取捨，現在還在找平衡點。」

劉宇寧開直播。（翻攝自YouTube）劉宇寧開直播。（翻攝自YouTube）

眼看粉絲在網路上「哭成一片」，高喊「寧哥是不是不接戲了」，劉宇寧還特地出聲安撫：「沒有！接啊！」只是下一秒又補刀式解釋，讓粉絲又愛又無奈。

劉宇寧坦言，從《一念關山》、《珠簾玉幕》到《折腰》、《書卷一夢》，已連續接下多個被市場與觀眾高度認可的作品，「在拍過那麼多好項目之後，如果下一部只是『差不多』，甚至只是好一點點，我會問自己『那我為什麼要拍？』

這番話在網路上迅速引發熱議，有人佩服他「對作品有原則」，也有人笑說這根本是「高分演員的甜蜜煩惱」，也有劇迷也點出關鍵：「他現在不是缺曝光，是缺一個能超越自己的角色。」

