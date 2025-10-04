不止中島美嘉、徐若瑄 大咖才女重磅加盟Billboard Live TAIPEI

〔記者陽昕翰／台北報導〕Billboard Live TAIPEI繼中島美嘉、徐若瑄等重量級卡司後，宣布音樂才女「Joanna」王若琳加入演出陣容。她受邀於12月6日帶來專場「Nightfall Reverie夜幕夢境」演出，「非常榮幸與期待，希望可以帶來好的演出。」

以細膩嗓音與多元音樂風格著稱的Joanna，不僅擁有《銀河的危機：最奇異的午夜轉播》、《Hotel La Rut》兩度金音創作獎最佳創作歌手的殊榮，更憑《摩登悲劇》獲金曲評審團獎、翻唱專輯《愛的呼喚》勇奪金曲最佳國語專輯。

Joanna表示，將以完整樂團配置演出，並選唱多首令她特別觸動的作品，「希望在這個全新場地展現真實、動人的現場能量。」談到與Billboard的連結，她笑說自己常翻維基百科查歌曲資料，「都會看到排行榜相關資訊」，雖然尚未親臨海外的Billboard Live，但對台北場滿懷期待。當被問到近期名單，她驚喜喊：「竟然有中島美嘉！」顯見同台卡司也讓她興奮不已。

Billboard Live TAIPEI自開幕以來，連續拋出豪華卡司，從日系歌姬中島美嘉、台灣天后徐若瑄，到本次Joanna以及鮮于貞娥、Yufu、ALL THAT JAZZ，持續為台北樂迷打造國際級現場音樂饗宴。

