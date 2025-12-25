週末迎2026第一個滿月！12生肖「強運聚光燈」照亮衝刺目標

啟動流年吉運的第一個重要時間點，就落在本週六「2026年第一個滿月」，猶如一盞宇宙的聚光燈，照亮12生肖運程，找到衝刺目標。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕週末全台迎來好天氣，看到2026第一個大圓月的機率大增。2026年的第一個滿月，就落在農曆11月15日（國曆1月3日），正值仲冬，水氣漸藏，火年之餘威未盡，月光清冷而明亮。幸運命理達人菲菲老師表示，「滿月」在占星與傳統文化中，象徵著能量的頂點、事件的成果與情緒的飽和，猶如一盞宇宙的聚光燈，是年度能量週期的一個重要「檢視點」，但會把那些已經發展到巔峰、需要被完結或應該被矚目的人事物，推到光下讓你看個清楚。

在生活中，這可能意味著一個拖延已久的專案終於到了deadline必須結案；一段曖昧不清的關係需要明確表態；一筆懸而未決的款項會有進展；或者，你內心積壓已久的某種情緒（可能是成就感，也可能是壓力）會達到頂點，需要被釋放或轉化。而對每個生肖而言，更是為舊循環畫下句點，讓心靈騰出空間迎接新年的好時機。

【12生肖：這盞滿月聚光燈正照著你的哪個舞台？】

➤鼠【功成名顯，穩坐豐收】

事業成就成為焦點，某個重要項目將看到成果或進行總結。責任雖重，但能獲得實質回報與長輩的讚許。

➤牛【高朋滿座，歡宴慶豐年】

歡樂與收穫來自朋友圈，可能完成一個團體目標，或在熱鬧的聚會中感受到滿滿的歸屬感與實質好處。

➤虎【金玉滿堂，歲末見分明】

財務狀況變得清晰，可能收到一筆款項，或是明確看到自己的努力如何轉化為收益，適合進行財務整合。

➤兔【偏財入夢，靜心辨真偽】

偏財運與內心洞察力相關，過去的某個直覺或暗中努力可能在此時開花結果。情感上需避免猜忌。

➤龍【合約既成，攜手譜新章】

合作或伴侶關係來到關鍵點，需要明確劃分權責與利益，達成新的平衡，讓關係更進一步或和平轉變。

➤蛇【才華傾城，眾星拱明月】

才華與社交魅力達到高點，創意作品可能公開發表，或在社交場合成為焦點，吸引有益的人脈。

➤馬【言為心聲，出口即成章】

學習與表達的課題浮現，一個進修計畫告一段落，或需要公開發表重要言論。注意用詞，避免情緒化。

➤羊【同樂共饗，溫情暖寒冬】

與朋友共享成功與快樂的時刻，共同完成的挑戰或享受的盛宴，會帶來深深的滿足感與支持力量。

➤猴【家宅寧和，心安即是歸處】

家庭與內心的安全感達到頂峰。可能完成購屋、裝潢等家事，或與家人達成深刻理解，心靈獲得安頓。

➤雞【靈光獨耀，靜夜得真知】

直覺非常強烈，適合獨處、冥想、回顧內心。一些私下進行的計畫會在此時看清下一步方向。

➤狗【財帳兩清，義利須雙行】

再度面臨財務與合作的議題。可能結清一筆共同帳務，或在資源分配上做出對雙方都公平的決定。

➤豬【重任克承，砥柱立中流】

責任與壓力達到頂點，某項重大任務進入最後衝刺階段。辛苦會被看見，並展現出你可靠的擔當能力。

此外，菲菲老師也建議，不妨在月圓之夜進行一些具有儀式感的小活動，這些小儀式能在滿月能量下放大效果，讓你更快完成舊循環的收束，迎接全新的一年。

✔寫下今年已完成的事並感恩。

✔把煩惱寫下後撕掉或丟棄。

✔整理抽屜、清理文件。

