女網紅遭金主棄屍！VIP抖內破200萬 下跪畫面曝光

韓國女網紅智雅驚傳遭到殺害。（翻攝自궁금한 Y YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國網紅智雅（化名）年僅20多歲，卻驚傳遭到謀殺，且兇手是一名抖內VIP，在直播平台抖內高達1億韓元（約新台幣216萬元）。

殺害智雅的兇手，疑似就是抖內金主之一。（翻攝自궁금한 Y YouTube）

韓國節目《令人好奇的故事Y》今天播出一起網紅謀殺案，智雅是擁有30萬粉絲的網紅，不過她卻突然失聯，在山上被發現時已經成了一具冰冷的屍體，且身上還有遭到毆打的痕跡。報導指出，推測智雅死亡時間是在上個月11日下午3點27分，也就是智雅最後一次直播結束後30分鐘就遇害。

崔姓男子被拍到向智雅下跪。（翻攝自궁금한 Y YouTube）

至於兇手是誰？據悉是一名50多歲的崔姓男子，聲稱能夠為智雅增加粉絲數而接近她，兩人曾經在工作上有合作。崔姓男子同時也是智雅的抖內VIP，他的等級為「46」，代表在該直播平台至少抖內了1億韓元，他雖聲稱是IT公司社長，不過其實陷入財務危機，連房子都被法拍。事發前一天，崔姓男子更被拍到跪在智雅前，像是在哀求對方，不過到底是在求什麼，不得而知。

