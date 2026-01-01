黃立成沒在怕！爆慘虧7億遭清算200次 元旦霸氣誓言：今年回來當大哥

黃立成新年釋出帥氣自拍照，霸氣誓言「回來當大哥」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成退居幕後多年轉往投資電影、直播、加密貨幣等產業，但近期因加密貨幣市場劇烈震盪，去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損超過2288萬美元（約7.1億元台幣），慘況備受外界關注。2026年第一天，黃立成為此更高調許願「當回大哥」，霸氣一句話獲得粉絲激烈回響。

黃立成新年釋出帥氣自拍照，霸氣誓言「回來當大哥」。（翻攝自Threads）

黃立成1日凌晨釋出帥氣自拍照，他身穿深藍色外套，耳際隱約可見灰白髮絲，嘴邊與下巴留著招牌絡腮鬍，雙眼直視鏡頭、眉頭微皺，氣場依舊在線。不過，黃立成難忘慘痛經歷，因此立下誓言「去年我是Uncle，今年回來當『大哥』！新年快樂！」網友及粉絲們也紛紛支持力挺。

請繼續往下閱讀...

其實，「Uncle」一詞源自黃立成去年爆倉時的網路哏圖，當時有網友詢問是否考慮補虧損，他引用自己過去電影台詞回應「Uncle，哩春幾枝XX啊，補XX（你剩多少XX，補什麼）」，當時意外成為網路迷因，他也因此被大量網友戲稱為「Uncle」，如今拋出新年願望，祝福與調侃並存的聲音更是瞬間湧入。

此外，黃立成加密貨幣投資遭清算次數已突破200次，外界估算損失超過6億元台幣，不過因資金雄厚，仍得以持續留在市場等待反彈。他先前也以英文發文祝賀新年「Happy New Year! Let’s get it!」不過卻被網友幽默回嗆「Get what? The 226th liquidation?（得到什麼？第226次清算？）」嘲諷意味十足，讓他數度成為話題焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法