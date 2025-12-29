震撼彈！44歲林俊傑認愛中國正妹網紅 美成這樣直接見爸媽

林俊傑帶著七七見爸媽，曬出大合照。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕44歲金曲歌王「JJ」林俊傑今晚突拋震撼彈，官宣與小他21歲的中國網紅「七七」（Annalisa）的戀情。七七的五官精緻、有「AI少女」之稱，林俊傑在社群大放閃，帶著七七「見父母」，幫媽媽慶祝七十歲生日，認證她的女友地位。

林俊傑寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」此外也喊話：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」

網紅七七身材火辣。（翻攝自IG）

今年2月時，林俊傑就遭爆與23歲的七七正在熱戀，傳出兩人2023年底經由友人認識，自去年開始約會，林俊傑不僅將女方安排在新加坡演唱會搖滾區，今年初甚至甜蜜同遊紐西蘭。對此，林俊傑的經紀公司感謝外界關心，但沒有針對緋聞多做回應。

網紅七七擁有高人氣。（翻攝自IG）

11月時又有網友聲稱在洛杉磯撞見林俊傑與七七身穿情侶裝約會，女方身分隨即被起底，有自稱是七七母親好友的人表示，七七繼承了母親的龐大遺產，父親則是中國上市公司老闆，家境富裕，並指七七在東京、西雅圖和紐約都擁有房產。當時林俊傑的限動則發出「耐心」等字句，似在回應傳言，頗耐人尋味。

林俊傑官宣與七七的戀情。（翻攝自IG）

