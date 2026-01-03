2026年「吉日」懶人包！ 理髮、訂婚、結婚、搬家、開業「迎喜助運 」總整理

「吉日行吉事」恰如為「重要決定」加上一道安心的保護力，能讓新階段走得更踏實、更長久。（中華文化總會、龍山寺官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著農曆年節逼近，想趁年前換個新髮型、新髮色，或計劃在年後搬家、開業、和另一半定下來…不少人會特地去翻農民曆「挑個好日子」再開始動作，有人對此深信不移，有人卻嗤之以鼻。

占星專家艾菲爾從客觀角度分析，挑選吉日並非全然迷信之舉，順應流年與節氣，不只是傳統習俗，更是一種順應四時節律、降低阻力的智慧安排；此外「吉日行吉事」恰如為「重要決定」加上一道安心的保護力，能讓新階段走得更踏實、更長久。當你在合適的日子行動，心態更穩、過程更順，也更容易獲得他人的支持與祝福。

（註：以下日期都是看陽曆）

【理髮吉日】

「理髮」象徵著氣場與心情的更新，有助於告別過去的疲憊與雜亂，感覺精神更集中，間接也能讓人際互動更為順暢，對工作表現與自信心都有加分效果，特別適合在迎接新計畫或重要轉折前進行。

一月：12日、17日

二月：1日、18日、27日

三月：8日、11日、15日、26日、27日

四月：1日、14日

五月：22日

六月：16日、28日

七月：10日、13日、24日

八月：6日、24日、28日、29日

九月：15日、17日

十月：16日、7日、 24日

十一月：11日、14日、23日

十二月：2日、4日、13日、23日、25日

【訂婚吉日】

訂婚是兩個家庭正式連結的開始。選擇吉日能讓雙方在情感與溝通上更穩定，良好的時間能量，有助於減少磨合期的摩擦，讓承諾更容易被珍惜與實踐。

一月：3日、4日、16日、20日、22日、25日、31日

二月：13日、28日

三月：5日、10日、13日、28日

四月：3日、13日、22日

五月：2日、14日、20日、24日、26日、27日、29日

六月： 1日、2日、14日、17日、23日、30日

七月：15日、16日、18日、22日、24日、28日、29日、30日

八月：5日、16日、22日、24日、26日、30日

九月：2日、4日、5日、15日、22日、27日、28日

十月： 3日、17日、23日、29日

十一月：1日、3日、4日、6日、16日、22日、25日、26日、29日

十二月：17日、18日、20日、26日、29日、30日

【結婚吉日】

選對日子舉行婚禮，能讓整體氛圍更和諧，賓客互動順暢，新人情緒也較為穩定。這樣的開始，象徵婚後生活在遇到挑戰時，更容易攜手面對、共同成長。

一月： 5日、7日、8日、10日、12日、17日、19日、20日、22日、28日、29日、31日

二月：7日、11日、14日、19日、22日、25日、26日

三月：3日、6日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、21日、22日、23日、28日

四月：2日、4月3日、4月10日、4月14日、4月22日、4月25日、4月26日

五月：4日、5日、6日、11日、12日、14日、18日、20日、22日、24日、26日、29日、30日

六月：1日、2日、5日、14日、15日、16日、17日、23日、24日、26日、29日

七月：2日、6日、9日、10日、15日、16日、18日、20日、22日、23日、27日、28日、29日、30日

八月：10日、12日、18日、21日、23日、24日、26日、28日、30日

九月：3日、4日、5日、6日、7日、9日、12日、15日、17日、19日、21日、27日、28日

十月：3日、6日、10日、11日、12日、13日、14日、20日、23日、25日、26日

十一月：1日、4日、6日、10日、12日、13日、16日、19日、20日、20日、22日、25日、26日

十二月：4日、17日、21日、24日

【搬家吉日】

搬家代表生活環境與能量場的轉換，選在好日子入宅，能讓家人心情安定，也較容易建立新的生活秩序。對工作運與家庭氣氛，都是一種長期累積的正面影響。

一月：1日、3日、8日、10日、13日、19日、20日、22日、28日、31日

二月：4日、6日、10日、13日、26日、28日

三月：2日、10日、11日、13日、14日、16日、22日、23日、28日

四月：3日、4日、10日、23日、25日

五月：4日、6日、11日、14日、16日、17日、20日、22日、24日、26日、30日

六月：1日、3日、4日、5日、6日、14日、15日、17日、24日、26日、29日、30日

七月：5日、6日、9日、16日、27日、29日

八月：3日、5日、10日、16日、18日、21日、22日、23日、26日、30日

九月：3日、7日、9日、10日、12日、15日、22日、27日、28日

十月：1日、3日、4日、6日、11日、13日、15日、23日、24日、26日、28日、29日

十一月：1日、4日、6日、10日、12日、13日、16日、22日、24日、25日、26日

十二月：4日、6日、20日、24日、27日、29日

【開業吉日】

吉日象徵順利與人氣的開端。選對時間開始營運，有助於提升合作運與客源穩定度，減少初期阻礙，讓經營者更有信心，也為品牌形象建立良好的第一印象。

一月：3日、5日、10日、13日、16日、17日、22日

二月：3日、10日、13日、19日、28日

三月：3日、8日、13日、14日、18日、20日

四月：1日、3日、10日、14日、20日、22日、26日

五月：4日、5日、8日、11日、15日、17日、22日、23日、27日、29日

六月：8日、9日、14日、15日、21日、27日

七月：3日、9日、10日、15日、16日、22日、24日、27日

八月：3日、10日、21日、22日

九月：2日、3日、4日、5日、9日、10日、12日、16日、21日、22日、28日

十月：4日、6日、11日、13日、23日、29日

十一月：4日、12日、13日、16日、19日、22日、24日

十二月：1日、6日、月18日、29日

