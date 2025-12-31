自由電子報
娛樂 最新消息

新一任男神成綠茶男！于正點名將「躍升一線巨星」

〔記者蕭方綺／台北報導〕古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，上檔前已有400萬預約量，更在官方微博宣布一開局就有千萬播放量，是年末最強檔戲劇之一。主演《玉茗茶骨》的男女神侯明昊、古力娜札也在開播首日積極宣傳，並在首映儀式上也被封為「茶男爽女」。

侯明昊自招在《玉茗茶骨》劇中扮「綠茶男」。（Disney+提供）侯明昊自招在《玉茗茶骨》劇中扮「綠茶男」。（Disney+提供）

總製作人于正打造，誓言要再創經典，也看好侯明昊能依此劇躍升一線巨星。首映活動上，為了逃避仇敵追殺、假裝失憶潛入榮家的侯明昊，頻頻發出撩人金句，更呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」，並重現劇中經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世。」被其他演員虧是「綠茶男」，機靈回應「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓網友直呼：「這是可以聽的嗎？」 

古力娜扎在《玉茗茶骨》劇中扮茶王之女榮善寶，魄力十足。（Disney+提供）古力娜扎在《玉茗茶骨》劇中扮茶王之女榮善寶，魄力十足。（Disney+提供）

《玉茗茶骨》首日開局就迎來全劇第一個高潮「公開招親」，只見各家族的名門公子都垂涎於榮家富可敵國的茶葉家產，以及榮善寶的絕美容顏，讓江南各路望族子弟接連入局，展開一女對戰七男的雄競格局。

除了埋伏進榮家的陸江來，另有野心勃勃的豪門子弟楊鼎臣（劉擎 飾）、窩囊卻善良的秀才白穎生（陳若軒 飾）、單純傻氣的表弟溫粲（馬聞遠 飾）以及最後一刻才壓哨登場的晏白樓（趙弈欽 飾），每一位都是男神外表，讓古力娜札也忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。

侯明昊在《玉茗茶骨》為逃避仇敵追殺，假裝失憶潛入榮家。（Disney+提供）侯明昊在《玉茗茶骨》為逃避仇敵追殺，假裝失憶潛入榮家。（Disney+提供）

而侯明昊在最新一集的比武招親過程中，更不慎受傷，而他為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福。侯明昊精彩的演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，「我來了，他就火了，等著吧！演員演戲適配度第一，陸江來會閃瞎你的」。 

66歲的「初代瓊瑤女郎」劉雪華也在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」，每次主持家族會議時，不僅決定未來走向，更嚴格把關每一位前來招親的望族子弟，並霸氣喊話「明年想要我榮家的珍貴茶種，就得選出族中最優秀的子弟」，展現演技魅力。

