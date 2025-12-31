小人散退！ 2026年4生肖注意招惹麻煩、諸事不順

2026年有4生肖要注意防小人。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年的最後一天，命理專家提醒在即將來臨的「火馬年」恐有4生肖容易招來小人，影響運勢。尤其2026年是躁動的一年，原本準備大展身手的你，倘若受到小人影響，反倒弄得自己心裡不痛快，事業、生活、感情也受到影響，也會連帶地感受到諸事不順，與其等到問題發生，不如先看看是哪4個生肖必須事先提防小人來臨，先準備好對策。

▲生肖馬

2026年對屬馬者來說是本命年，又碰上犯太歲，事業與財運容易同時遇到壓力，努力不一定馬上看到成果。這一年行事務必低調，別太張揚，否則容易招來小人，惹上不必要的麻煩。

請繼續往下閱讀...

▲生肖鼠

2026年是屬鼠者沖太歲的一年，情緒起伏較大，做事容易衝動，特別在人際關係上，可能因一句話、一次誤會引發口舌是非，甚至演變成糾紛。建議屬鼠的人這一年要多忍耐、少動怒，避免因一時情緒失控，惹出法律或職場上的麻煩。

▲生肖牛

屬牛者在2026年財運波動明顯，收入與支出容易失衡，若一時貪心，投入高風險、高報酬的投資，很可能血本無歸。建議保守理財，面對看起來「很誘人」的投資機會，寧可錯過，千萬別冒險踩雷。

▲生肖兔

屬兔者在2026年感情運勢較不穩定，單身者容易遇到爛桃花，被錯的人纏上，不只影響心情，還可能拖累工作表現。建議屬兔的人放慢腳步，看清對方再投入，別因一時孤單而讓自己更加心累。

✩民俗說法，僅供參考✩

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法