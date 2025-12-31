自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

小人散退！ 2026年4生肖注意招惹麻煩、諸事不順

2026年有4生肖要注意防小人。（歐新社）2026年有4生肖要注意防小人。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年的最後一天，命理專家提醒在即將來臨的「火馬年」恐有4生肖容易招來小人，影響運勢。尤其2026年是躁動的一年，原本準備大展身手的你，倘若受到小人影響，反倒弄得自己心裡不痛快，事業、生活、感情也受到影響，也會連帶地感受到諸事不順，與其等到問題發生，不如先看看是哪4個生肖必須事先提防小人來臨，先準備好對策。

▲生肖馬

2026年對屬馬者來說是本命年，又碰上犯太歲，事業與財運容易同時遇到壓力，努力不一定馬上看到成果。這一年行事務必低調，別太張揚，否則容易招來小人，惹上不必要的麻煩。

▲生肖鼠

2026年是屬鼠者沖太歲的一年，情緒起伏較大，做事容易衝動，特別在人際關係上，可能因一句話、一次誤會引發口舌是非，甚至演變成糾紛。建議屬鼠的人這一年要多忍耐、少動怒，避免因一時情緒失控，惹出法律或職場上的麻煩。

▲生肖牛

屬牛者在2026年財運波動明顯，收入與支出容易失衡，若一時貪心，投入高風險、高報酬的投資，很可能血本無歸。建議保守理財，面對看起來「很誘人」的投資機會，寧可錯過，千萬別冒險踩雷。

▲生肖兔

屬兔者在2026年感情運勢較不穩定，單身者容易遇到爛桃花，被錯的人纏上，不只影響心情，還可能拖累工作表現。建議屬兔的人放慢腳步，看清對方再投入，別因一時孤單而讓自己更加心累。

✩民俗說法，僅供參考✩

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中