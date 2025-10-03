自由電子報
娛樂 最新消息

台灣之光！萬名鏟子超人「登上國際」 明星救災感動全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤後導致災情慘烈，全台數萬「鏟子超人」自發奔赴災區清理重建，忙碌的身影甚至登上英國《衛報》，成為國際媒體關注焦點，其中更可見多位藝人現身，一起揮汗投入救援。

鏟子超人自動自發前往災區馳援登上《衛報》。（翻攝組《衛報》官網）鏟子超人自動自發前往災區馳援登上《衛報》。（翻攝組《衛報》官網）

《衛報》描述，光復火車站成為主要集結點，成千上萬志工攜帶鏟子與工具下車投入，短短數日便突破3萬人，是光復鎮人口的4倍，鐵路局甚至臨時加開10列火車因應人潮。事實上，這股溫暖浪潮中，不僅有學生、家庭、外籍勞工，也有演藝圈熟面孔，包括曾以「劉文聰」一角出名的秦楊、Energy成員牛奶、網紅波特王，以及韓籍啦啦隊女神李多慧等都低調現身泥濘現場，與一般志工一樣揮汗搬運、分送物資。

李多慧投身救災行列。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）李多慧投身救災行列。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

秦楊投身救災行列。（組合照，（翻攝自Threads）秦楊投身救災行列。（組合照，（翻攝自Threads）

秦楊雖右眼失明、左眼僅剩0.02視力，仍堅持到光復協助指揮救災；波特王被民眾捕捉到彎腰搬運泥土，不改親民風格；Energy牛奶則脫下偶像光環，全副武裝參與鏟泥行動；李多慧更是從募款、捐款到親自站在泥濘中分發物資，暖舉不斷，網友直呼「真的把台灣當家。」

于美人投身救災行列。（組合照，翻攝自臉書）于美人投身救災行列。（組合照，翻攝自臉書）

馬志翔投身救災行列。（組合照，翻攝自臉書）馬志翔投身救災行列。（組合照，翻攝自臉書）

當志工大軍陸續撤離返工，災民沿路揮手感謝，場面動人。雖然國際媒體的焦點逐漸轉移，但台灣網路仍持續流傳「鏟子超人」的身影與感人故事，其中藝人的投入更被網友推爆，「大家都是台灣之光！」、「不是作秀，是親手幫忙！」、「看到明星跟大家一起流汗，真的很感動！」

