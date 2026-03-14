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娛樂 最新消息

東海、銀赫等韓星來台 高雄機場擠爆上千粉絲

東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄3月音樂熱潮強勢來襲，韓星SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫及女團VIVIZ銀河、信飛及嚴智今（14）日下午抵台，上千粉絲擠爆高雄國際機場入境大廳及通道，5名韓星現身時尖叫聲哄堂，他們也微笑地揮手向粉絲致意，「高雄櫻花季音樂節」將見其演出。

VIVIZ 3名團員抵台。（記者洪臣宏攝）VIVIZ 3名團員抵台。（記者洪臣宏攝）

SUPER JUNIOR-D&E與女團VIVIZ搭乘長榮航空BR-145航班來台，下午1時44分抵達小港機場，不過早在中午之前，粉絲即陸續到入境大廳等候，人龍甚至排到大廳外通道，也有韓人追星到台灣，拉著行李與偶像一起出關。

東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）

粉絲拿著東海、銀赫及VIVIZ海報引頸翹望，一行人身影乍現即尖叫聲四起，東海穿著黃色外套，銀赫則穿帽T走前頭，VIVIZ則穿短褲、長靴緊跟在後，5人如走星光大道通過入境大廳，他們也親切地和粉絲揮手打招呼，走出大廳後立即搭車離去，留下粉絲觀看他們在手機留下的影像，久久才散去。

東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）東海（著黃色外套）、銀赫（著黑色帽T）來台參加高雄櫻花祭。（記者洪臣宏攝）

「高雄櫻花季音樂節」於13日在高雄夢時代對面廣場登場揭開序幕，直至15日結束，這次集結BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、ALI、丁噹等多組台日韓卡司輪番上陣，SUPER JUNIOR-D&E及VIVIZ也受邀演出。

VIVIZ 3名團員抵台。（記者洪臣宏攝）VIVIZ 3名團員抵台。（記者洪臣宏攝）

VIVIZ是韓國BPM娛樂於2022年推出的三人女子音樂團體，成員包括GFRIEND的三名原成員銀河、信飛及嚴智。SUPER JUNIOR-D&E由東海、銀赫搭檔組成，兩人以動感舞曲與舞台表演聞名，在亞洲各地擁有大量粉絲。

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