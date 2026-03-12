還可以這樣？小當家復活失敗...《中華一番！》宣布展開「冥界篇」

《中華一番！極》因作者不小心將主角「小當家」畫死，劇情圓不回來，一度休刊。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕日本漫畫《中華一番！極》作者小川悅司日前在社群自爆，不慎在第182話將主角「小當家」劉昴星畫死且劇情難以挽回，甚至曾崩潰求助AI尋求靈感卻未獲滿意答案，隨後宣布休刊。復刊後推出的第195話，劇情出現驚人轉折：原先因射線照射被分解成「粒子」型態的小當家，在內膳房副主廚「卡卡」與神獸「帝江」進行交流儀式後，成功召喚粒子重新聚合成輪廓，疑似即將「復活」。

不過就在接著更新的196話中，又出現重大反轉，帝江大人竟表示：「劉昴星的『粒子』已經逸散得太廣了，『復原』是不可能的。」表示小當家復活無望，讓讀者再次錯愕。

最新197話的預告中，可以看到有孩童在民間信仰中冥界的「三途川」河岸堆疊石頭（左圖）。（組合照，翻攝自X）

今（12）作者小川悅司在社群公開最新197話的預告，寫道：「連結生命的『料理』漫畫闖入禁斷領域！在賽河原的絕望之中，『奇蹟』降臨！《中華一番！》系列，終於迎來意想不到的『冥界篇』正式開幕！」，該話標題「賽の河原」，是日本民間信仰中，比父母早亡的子女因不孝而受苦的「三途川」河岸，暗示小當家真的已經進入冥界。

意料之外的反轉也讓網友相當期待後續還能如何發展，表示「難道作者真的看了網友的建議？」、「有機會再看到阿貝師傅、紹安、李嚴了」、「死了都要做飯」。