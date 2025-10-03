小龍女琪琪最後一舞！今迎應援畢業 爺奶組千歲團相挺超催淚

今天是琪琪在小龍女啦啦隊生涯中最後一次球場應援。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員琪琪、馬妹、星岑今（3）日出席紅心字會舉辦「重陽敬老走讀活動」陪伴日間照顧中心近150位長者一起同樂。其中有一位爺爺見到琪琪、馬妹、星岑時，直接開口對女孩清唱起了情歌《夜來香》，讓她們頓時害羞到不行，默默化身成小孫女為爺爺伴起舞來。

味全龍啦啦啦隊小龍女馬妹（左起）、琪琪、星岑出席紅心字會「重陽敬老公益活動」。（紅心字會提供）

活動過程中「小龍女」琪琪、馬妹、星岑也帶領長輩一起大跳應援舞，女孩們還擔任教學老師，教長輩跳應援舞與長輩一起玩比手畫腳遊戲。過程中，女孩們也親切的跟長輩話家常，只是有的長輩只會說國語，有的說台語，讓女孩一時語言混亂，直接變成台灣國語；最後還有一位奶奶開口說起了日語，讓女孩頓時招架不住，引起不少笑話。

請繼續往下閱讀...

今天也是琪琪在小龍女啦啦隊生涯中，最後一次球場應援，比賽賽前也會有一個專屬於她的特別環節。活動尾聲時，爺爺奶奶們得知後，竟然也為琪琪設計了驚喜應援環節，集體對琪琪喊話：「琪琪我會想你的！」讓琪琪一時感動到直接淚灑現場，說不出話來。爺爺奶奶們看見琪琪哭了，還持續應援喊出「琪琪我會想你的！」

爺爺奶奶組千歲團為琪琪應援，琪琪當場淚崩。（紅心字會提供）

琪琪說，從來沒有被這麼多爺爺奶奶們應援，「他們年紀加起來應該好幾千歲了吧，聽到他們這樣喊，我都要跪了！」活動主持人算了一下現場的爺爺奶奶年紀加起來至少超過五千歲以上，還搞笑的說：「琪琪被五府千歲應援了！」琪琪感動謝謝大家，希望爺爺奶奶都能身體健康，平平安安。

馬妹提到，今天跟長輩相處的體會是發現大家笑容變多了，世界上共同的語言就是笑容了。星岑說，一開始爺爺奶奶們有點害羞，到後來他們開始變活潑，都拿出活力來。琪琪也說，很開心可以和爺爺奶奶們一起玩，看到長輩們都很有活力，希望下次能再來和長輩一起互動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法