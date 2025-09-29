古程丰外甥女遭拖吊車「二度輾壓亡」 百日悲痛怒吼：忍無可忍

古程丰公開發聲，護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃百日 盼社會關注。（小超人綜合體能俱樂部提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕古程丰曾演出《機智校園生活》、《美麗人生》，今（29日）在事故百日這天，以家屬身份公開發聲。他表示，沉默三個月後決定站出來，是因為「真的忍無可忍」，希望透過媒體與公眾力量，喚起社會對6月21日台北市重大拖吊車二度輾壓致死事件的重視，並呼籲司法機關嚴正處理，讓正義得以伸張。

古程丰（後）與受害者外甥女（前）從小感情就很好，今發出聲明盼正義得以伸張。 （小超人綜合體能俱樂部提供）

受害者母親在告別式上並未等到肇事者的出現與道歉。 （小超人綜合體能俱樂部提供）.

受害者蔡姓女學生是古程丰的外甥女，女學生的母親則是他的表姊，他難過說：「那個從小喊我舅舅的孩子，就這樣在一瞬間被奪走人生，連告別都來不及。」蔡同學年僅18歲，當時正在進行護理實習。案發當天下午，她依法騎車停等紅燈，卻遭77歲賴姓男子駕駛的大型拖吊車從後方撞上。肇事車輛不僅未停下，更在初次輾壓後再次碾過受害者，疑似倒車、右轉試圖逃逸，最終在目擊民眾攔阻下才停車，現場畫面震撼社會。

請繼續往下閱讀...

18歲受害者蔡姓同學（左）與母親（右）情同姊妹。 （小超人綜合體能俱樂部提供）

嚴重事故發生後，網友提供的行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛兩度輾壓、輪胎劇烈跳動，引發「故意殺人」質疑。然而，肇事司機僅以「過失致死」罪嫌遭裁15萬元交保，未被羈押，讓家屬與社會大眾感到不滿與不解。百日以來，肇事者及家屬從未聯繫，也未出席告別式，甚至傳出試圖與葬儀社討價還價，希望「打折處理喪葬費」，令家屬極度寒心與憤怒。古程丰說：「哪怕只是做戲也好，我們原以為他會出現，但他選擇完全不面對。毫無悔意的態度，是對死者與家屬的二次傷害。」他呼籲：「請媒體朋友持續關注，讓司法與社會不要遺忘這條年僅18歲的生命。這不僅是一場車禍，更是一場等待正義的考驗。」

為喚起社會關注，家屬與公益團體將於明（30日）早上10點半，在捷運蘆洲站3號出口舉行和平集結。亡者生前熱愛公益，曾受她幫助的團體也將到場，一同發聲，盼透過溫和而堅定的行動，要求司法審判必須透明、公正、嚴謹。此案同時凸顯高齡駕駛、大型車輛安全管理、交通肇事逃逸及量刑過輕等制度問題。家屬表示：「這不是第一件，也可能不是最後一件。」唯有制度改革，才能避免更多家庭破碎。我們不求特權，只求一個公道，盼司法機關依法從嚴偵辦與審理，讓這條青春生命不白白犧牲，讓正義真正落實。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法