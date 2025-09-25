中國男星遭酸穿古裝像「哆啦A夢小夫」！靠「1角色」脫胎換骨

丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》久別重逢，卻從摯友走向對立。（龍華戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由丁禹兮飾演男主角李餅的古裝探案劇《大理寺少卿遊》，魏哲鳴特別出演邱慶之，劇中兩人久別重逢，卻從摯友走向對立，每一次重逢都隱藏著難以言說的情感暗流。因《傳聞中的陳芊芊》一炮而紅的丁禹兮，曾因長相被嘲笑像「哆啦A夢裡的小夫」而有「古裝醜男」名號，他在《大理寺少卿遊》中的古裝造型令人驚艷。為了準確詮釋角色甚至養了三隻貓，仔細觀察牠們的習性，透過細微動作，如歪頭、伸懶腰、甚至留長指甲，將貓的姿態融入表演，角色塑造得真實且獨特。

拍攝時，劇組以 200 台機器採集他的表情，再透過 CG 技術生成「特效白貓」，耗時數月打磨細節，僅一個「貓瞳」鏡頭就需大量時間後製。丁禹兮還提前一個月接受武打訓練，每天練到肌肉抽筋，打戲呈現行雲流水，獲得觀眾一致好評。

丁禹兮在劇中不僅動作戲吸睛，細膩的情感演繹更是加分亮點。他飾演的李餅擁有敏銳的觀察力與強烈責任感，劇中，李餅與陳拾之間的兄弟情深，與邱慶之之間命運交錯的對立形成鮮明對比。壓抑時的淚光、對敵時的凝重，他以眼神和微表情刻畫角色的破碎與力量，細膩而有張力。

此外，據悉，他的劇本密密麻麻寫滿批註，顯示他對角色的高度投入，正如他所言：「自己沒有天賦，只能靠努力累積，想把每個角色都演出不一樣的質感。」

丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》靠眼神就有戲。（龍華戲劇台提供）

在《國色芳華》中因飾演「前夫劉暢」而讓觀眾氣得牙癢癢的魏哲鳴，此次在《大理寺少卿遊》中化身重情重義的將軍邱慶之，呈現完全不同的角色魅力。邱慶之外冷內熱，肩負家國使命，表面上與大理寺立場對立，實則暗中守護摯友李餅（丁禹兮 飾）。

魏哲鳴表示，劇中台詞不多，最大的挑戰是靠微表情傳遞角色情感，他特別設計低頭垂眸、指尖微顫等細節，避免變成「面癱」。其中「拔牙射箭名場面」更掀起網友模仿熱潮。為符合武將形象，他提前接受高強度武術訓練，所有射箭鏡頭皆為實拍，觀眾說：「這一箭都射到我心上」、「簡直就是將軍的天花板」。《大理寺少卿遊》將於9/29起，平日晚間六點，在龍華戲劇台MOD352播出。

