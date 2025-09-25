晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國男星遭酸穿古裝像「哆啦A夢小夫」！靠「1角色」脫胎換骨

丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》久別重逢，卻從摯友走向對立。（龍華戲劇台提供）丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》久別重逢，卻從摯友走向對立。（龍華戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由丁禹兮飾演男主角李餅的古裝探案劇《大理寺少卿遊》，魏哲鳴特別出演邱慶之，劇中兩人久別重逢，卻從摯友走向對立，每一次重逢都隱藏著難以言說的情感暗流。因《傳聞中的陳芊芊》一炮而紅的丁禹兮，曾因長相被嘲笑像「哆啦A夢裡的小夫」而有「古裝醜男」名號，他在《大理寺少卿遊》中的古裝造型令人驚艷。為了準確詮釋角色甚至養了三隻貓，仔細觀察牠們的習性，透過細微動作，如歪頭、伸懶腰、甚至留長指甲，將貓的姿態融入表演，角色塑造得真實且獨特。

拍攝時，劇組以 200 台機器採集他的表情，再透過 CG 技術生成「特效白貓」，耗時數月打磨細節，僅一個「貓瞳」鏡頭就需大量時間後製。丁禹兮還提前一個月接受武打訓練，每天練到肌肉抽筋，打戲呈現行雲流水，獲得觀眾一致好評。

丁禹兮在劇中不僅動作戲吸睛，細膩的情感演繹更是加分亮點。他飾演的李餅擁有敏銳的觀察力與強烈責任感，劇中，李餅與陳拾之間的兄弟情深，與邱慶之之間命運交錯的對立形成鮮明對比。壓抑時的淚光、對敵時的凝重，他以眼神和微表情刻畫角色的破碎與力量，細膩而有張力。

此外，據悉，他的劇本密密麻麻寫滿批註，顯示他對角色的高度投入，正如他所言：「自己沒有天賦，只能靠努力累積，想把每個角色都演出不一樣的質感。」

丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》靠眼神就有戲。（龍華戲劇台提供）丁禹兮和魏哲鳴在《大理寺少卿遊》靠眼神就有戲。（龍華戲劇台提供）

在《國色芳華》中因飾演「前夫劉暢」而讓觀眾氣得牙癢癢的魏哲鳴，此次在《大理寺少卿遊》中化身重情重義的將軍邱慶之，呈現完全不同的角色魅力。邱慶之外冷內熱，肩負家國使命，表面上與大理寺立場對立，實則暗中守護摯友李餅（丁禹兮 飾）。

魏哲鳴表示，劇中台詞不多，最大的挑戰是靠微表情傳遞角色情感，他特別設計低頭垂眸、指尖微顫等細節，避免變成「面癱」。其中「拔牙射箭名場面」更掀起網友模仿熱潮。為符合武將形象，他提前接受高強度武術訓練，所有射箭鏡頭皆為實拍，觀眾說：「這一箭都射到我心上」、「簡直就是將軍的天花板」。《大理寺少卿遊》將於9/29起，平日晚間六點，在龍華戲劇台MOD352播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中