曾志偉節目上遭拷問TVB財務狀況 霸氣回應謠言

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾志偉近日參加中國綜藝節目《王牌對王牌》，與中國資深導演唐國強進行一對一挑戰。兩人在節目中互問尖銳問題，曾志偉更親自揭露TVB真實盈虧狀況，一問一答間火花四射，節目看點十足。

節目官方社交媒體近期曝光片段，唐國強與曾志偉展開「拷問」對決，形成最強矛盾的正面交鋒，開場便上演精彩攻防戰，問答尖銳又充滿娛樂性。

唐國強率先發問：「有些網友說TVB這些年走下坡路，你承認嗎？你怎麼看？」曾志偉淡定回應：「TVB是做內容的，內容為王，每樣作品都有內容。我們專注於內容，所以TVB不會沒落。」

曾志偉近日參加中國綜藝節目《王牌對王牌》。（翻攝YT）

隨後，唐國強又追問：「有人說是因為你出任總經理才出現問題？」曾志偉則分享TVB的真實盈虧狀況：「不要只看網上的新聞，大部分都是假的，要看事實。我進去TVB是虧本的，今年是賺錢的。」說話間神情自豪，唐國強也點頭稱讚。

曾志偉自2021年應TVB主席許濤邀請重返TVB，擔任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目運營。

