六層樓全淪陷！趙露思登場數分鐘 活動被迫中斷

趙露思以品牌代言人身份現身西安某百貨商場。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思近來與經紀公司「銀河酷娛」陷入合約糾紛，演藝工作幾乎全面停擺。不過她20日以品牌代言人身份現身西安某百貨商場，依舊展現驚人的號召力，吸引大量粉絲到場支持，甚至擠爆整整六層樓，場面火爆到最終被迫提前結束。

趙露思自去年病倒後，與「銀河酷娛」關係逐漸惡化，今年8月正式因合約問題公開決裂，本月13日更傳出公司取消她的直播行程，並將責任推給她，讓趙露思氣得發文反擊：「逼得我又變『瘋子』。」儘管如此，她仍完成既有代言工作。

在這場公開活動中，趙露思身穿卡其色短版飛行夾克，搭配粉色襯衫與棕色格紋百褶裙，整體造型層次分明。她一登台便以燦爛笑容揮手與粉絲互動，狀態看似相當不錯，瞬間引來現場歡呼聲不斷。

由於久未露面，商場內擠進大批粉絲，場面幾乎水泄不通。雖然主辦單位動員了200名保全維持秩序，但因人潮過於龐大，最終僅讓趙露思短暫停留數分鐘拍照，就宣布活動提前結束，相關畫面也在網路上瘋傳。

