娛樂 最新消息

SJ大巨蛋開球玩很大！東海銀赫扭打 利特投出實力 神童秒OUT始源

Super Junior-D&amp;E銀赫與東海（左下圖）8月登大巨蛋開球，９月L.S.S.小分隊利特、神童、始源接力開球，話題十足。（合成照，翻攝自中信兄弟YT、富邦悍將提供）Super Junior-D&E銀赫與東海（左下圖）8月登大巨蛋開球，９月L.S.S.小分隊利特、神童、始源接力開球，話題十足。（合成照，翻攝自中信兄弟YT、富邦悍將提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Super Junior台北大巨蛋開球，飆出韓流魅力，旗下兩組小分隊分別於8月3日與9月21日為中信兄弟與富邦悍將開球，東海與銀赫不改兄弟愛玩本色，玩起扭打戲碼，利特、始源、神童組合綜藝感十足，兩場開球風格迥異、趣味十足，球迷直呼：「這不是棒球，是偶像界的全壘打！」

Super Junior-D&amp;E銀赫與東海兩為中信兄弟開球，東海投出觸身球，讓銀赫氣到衝上前開打，一連串的表演讓現場觀眾驚呆了。（翻攝自中信兄弟YT）Super Junior-D&E銀赫與東海兩為中信兄弟開球，東海投出觸身球，讓銀赫氣到衝上前開打，一連串的表演讓現場觀眾驚呆了。（翻攝自中信兄弟YT）

東海銀赫開球鬩牆，觸身球＋扭打戲碼驚呆全場

8月3日中信兄弟「Channel B vol.2」主題日，邀請Super Junior-D&E以偶像級氣場登場，銀赫表示「兩人身穿球衣搭配舞台燈光，彷彿走進MV拍攝現場。但最爆點的是開球竟然上演「觸身球衝突」戲碼！

銀赫擔任打者，東海擔任投手，兄弟隊長王威晨負責蹲捕，結果東海投出觸身球，銀赫作勢倒地，銀赫怒目而視、衝上前推倒東海，兩人當場「扭打」起來，在球場上演「大場面」互毆，王威晨衝上前「勸架」，氣氛一度緊張，直到大家發現這是精心安排的橋段，才笑出聲來。

這場開球表演，在 社群反應炸裂，網友笑說「銀赫那一推太有戲了，根本偶像劇現場！」、「東海的眼神殺人，銀赫的演技封神，這是開球還是拍MV？」、「王威晨衝出來勸架那一幕我笑到噴水，SJ真的懂怎麼玩！」

Super Junior的L.S.S.小分隊利特、神童、始源來台為富邦悍將開球，綜藝味十足。（富邦悍將提供）Super Junior的L.S.S.小分隊利特、神童、始源來台為富邦悍將開球，綜藝味十足。（富邦悍將提供）

利特 始源 神童開球先套招 綜藝笑果三重奏

9月21日富邦悍將「寵愛天使」主題日則迎來Super Junior-L.S.S.三人組，開球儀式直接變成綜藝節目現場。利特擔任投手，始源打者，神童則化身主審，富邦悍將內野手林岳谷幫忙蹲捕，三人開球前還套好橋段：若利特投不好，神童就判好球，始源抗議後三人一起跳舞。

結果利特完美投出好球，沒有落地投進捕手手套，超準開球震撼全場，始源作勢揮棒並過半，神童直接判「OUT」，始源擺出抗議表情，神童則比出「出局」手勢，全場笑聲不斷。三人互動自然、節奏精準，宛如在錄《SJ Returns》番外篇。

網友看完笑翻，「神童判OUT那一刻我笑到翻滾，SJ根本是棒球界的綜藝王！」、「始源抗議的表情太經典了，這三人組根本是來錄節目的！」、「利特投球那一瞬間我居然感動了，SJ真的什麼都會！」

