高雄原創短片齊發！13部新作首映大展創作能量

〔記者許世穎／台北報導〕TTXC 2025高雄電影節今（18）日公布「高雄焦點」三大單元，匯集13部高雄原創短片，展現高雄影像創作的多元活力與豐沛能量，包含最具指標性的短片獎助計畫「高雄拍」、公視與高雄市電影館攜手合作的「南國幻夢II」短片輯，以及「影像高雄」單元推出黃邦銓與林君昵執導的最新紀錄片，以影像召喚城市的記憶與未來。

「高雄拍」影像創作獎助計畫持續挖掘短片創作新視野，今年推出的9部短片涵蓋劇情、紀錄及動畫，帶來極具張力與多元風貌的故事。動畫片《工》已獲盧卡諾影展、加拿大溫哥華國際影展入選等肯定，影片以大膽敘事與強烈視覺語言，探討人類社會的信仰、競爭與渴望。

請繼續往下閱讀...

另一部動畫《人魚漢斯》由雄影短競金火球大獎得主黃詩柔與演員紀培慧共同執導，以渴望擁有雙腿的人魚為主角，展開一段關於自我認同與性別覺醒的奇幻之旅。

高雄焦點：高雄拍《黑暗時期的虛構狂想》。（高雄電影節提供）

紀錄片《內惟有個凱》聚焦高雄自強新村居民徐凱的日常生活，紀錄他面對獼猴侵擾、颱風威脅及命運無常的生命姿態，見證自強新村獨有的生活紋理及記憶。《黑暗時期的虛構狂想》由香港導演陳梓桓自編自導自演，繼《憂鬱之島》入圍金馬獎最佳紀錄片後，再次以虛構與紀實交錯的手法，探問時代創傷與個體記憶。

高雄焦點：高雄拍《這不是我的牛》。（高雄電影節提供）

劇情片方面，《這不是我的牛》集結林澤凱、陳泰河、黃迪揚主演，《龔囝》導演林治文執導，故事透過軍隊中一次牛羊公差的失誤，揭露軍民共存下的矛盾張力；《百花公主》邀集京劇小天后黃宇琳、實力派演員金士傑、朱芷瑩及高英軒共同演出，刻畫當代京劇女伶在新舊世代間尋找自我的歷程。

高雄焦點：高雄拍《百花公主》。（高雄電影節提供）

《耳鳴》由《翌日》女主角鄧筠熹挑大樑，以女主角追尋無人聽見的高頻聲為主線，勾勒出現代人所面臨的內在焦慮與精神危機。《假人的嘆息》導演陳珮盈曾以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎最佳剪輯，本片由許乃涵飾演假人修復師，在虛實難分的世界中，上演一段修復師與假人間超越物種的情感連結。《看現場》由《吾土》導演臧晟傑執導，描繪「假工廠登記」亂象所引發的衝突，照見移工在臺灣所面臨的結構性困境。

高雄焦點：高雄拍《假人的嘆息》。（高雄電影節提供）

公共電視與高雄市電影館第五度聯手合作，持續催生風格鮮明且勇於實驗的影像創作，今年推出「南國幻夢II：請關閉預設」短片輯，集結朱建安、林倩伃與范文翰三位新銳導演，各自以獨特影像語彙挑戰敘事框架，邀請觀眾暫時卸下觀影慣性，走進短片多重而自由的世界。

《長崎的蝴蝶姑娘》由臺語歌手兼演員方宥心一人分飾三角，演繹臺語歌〈長崎蝴蝶姑娘〉在時代更迭中的重生與再解讀，導演朱建安以《陀陀》及《公鹿》獲選多項國際影展，本次在虛構與真實間靈活遊走，展現有機創作的獨特創意。

高雄焦點：南國幻夢《那些東西》。（高雄電影節提供）

《那些東西》導演林倩伃去年以短片《鎖匠》摘下亞洲日舞影展評審團大獎，本次延續其實驗性的影像風格，以非線性敘事，透過物品視角拼貼出人類生活的荒誕縮影。《美好的一天》由王渝屏及四分衛主唱陳如山首度挑戰歌舞演出，以一場雨中的偶遇，捕捉生命的交會與救贖，導演范文翰大膽融合歌舞片形式與招牌黑色幽默，讓孤單的靈魂找到人生中值得駐足的風景。

由高雄市電影館策劃的「影像高雄」單元，今年推出全新紀錄片《月亮上的業餘者》，回望膠卷攝影在城市中留下的軌跡。導演黃邦銓與林君昵近年深耕小規格膠卷的影像研究，繼《天亮前的戀愛故事》、《這不是鄧南光的電影》後，再次攜手探索一段鮮為人知的影像歷史。

本片以早已停產的9.5mm膠卷拍攝製作，聚焦小規格業餘電影草創期最熱情的推手—吉川速男先生，透過歷史線索與人物紀錄，構築一段亦真亦幻的時光旅程。高雄電影節的首映現場將搭配膠卷放映展示與深度講座，帶領觀眾重返臺灣業餘寫真的璀璨三〇年代。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法