金鐘60》第60屆金鐘獎入圍名單出爐 《影后》3人搶影后
《第60屆金鐘獎》戲劇及節目類典禮主持人發布會；Lulu黃路梓茵、曾寶儀。（記者陳奕全攝）
〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎入圍名單今天正式公佈，今年共有 127 家業者參賽、戲劇類 1,103 件、節目類 889 件作品，分別角逐戲劇類 27 項獎、節目類 21 項獎。這不只是數量創新高，更反映出臺灣影視與聲音內容產業在題材與形式上的多樣性與競爭力。
01.【兒童節目獎】
WAWA哇！
節氣×六感實驗室
鹹魚小隊
02.【少年節目獎】
kakudan時光機
小O事件簿
少年願望事務所
成仁高中偵探社
青春發言人
03.【兒童少年節目主持人獎】
大兜【王嘉靖】/我們去公園玩
江老師【江宇婷】/ 古典魔力客一音樂的時光之旅
香蕉哥哥【林掄元】、阿猴【林昶甫】/阿猴出任務
公視臺語台張祖鈞/kakudan時光機
陶晶瑩/虎姑婆和他的朋友
04.【動畫節目獎】
妖果小學—一食藥安全大寶典
族語e樂園一動畫平台
碰碰紅綠豆
05.【生活風格節目獎】
ila跟土地學做飯
一碗江湖
下半場練習生
出力CEO
誰來晚餐
06.【生活風格節目主持人獎】
大霈【李霈瑜】、周厚安/Wow! Taiwan
高志【松野高志】/台灣好吃驚
詹慶齡/名人書房
劉品言/ 誰來演戲
戴曉君/搖滾區第一排
07.【實境節目獎】
人生幹大事上船了各位！
不在我的世界當勇者
老少女奇遇記2
來吧！哪裡怕
廚師的迫降：客家廚房
08.【實境節目主持人獎】
百八【陳瑋涵】、KID【林柏昇】、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑤、雷艾美、瑞瑪席丹/人生幹大事上船了各位！
利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien【許念慈】、韓國女生Judy【金奎利KIM KYURI】/ 廚師的迫降：客家廚房
胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、吱吱【郭芝吟】、文姿云、喬瑟夫、超認真少年/不在我的世界當勇者
敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉Dora【謝雨芝】/來吧！哪裡怕
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文/ 老少女奇遇記2
09.【綜藝節目獎】
一起聽團吧
夜市王
型男大主廚
拜託ATM
原子少年2 ATOM BOYZ I
10.【綜藝節目主持人獎】
小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣
吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
曾國城、巴鈺／女王大人
11.【戲劇類節目配樂獎】
12.【戲劇類節目原創歌曲獎】
The Way I Feel / 黃大煒/ The Outlaw Doctor 化外之醫
共犯Abettor / LUCY、海大富 Deja Fu/ 塑膠花
神的回信/柯智棠、陳建騏、葛大為、饒瑞軍/星空下的黑潮島嶼
朝暮/何汶諺、陳威廷、石正揚、許哲翔、陳又陽（團名：島嶼都市浪漫譚）/愛作歹
懼絕逃生/JUD 陳泳希、許惠婷/都市????集
第四組入圍名單公布
13.【迷你劇集（電視電影）導演獎】
王傳宗/星空下的黑潮島嶼
洪伯豪、黃駿傑/我的意外室友
孫介珩/聽海湧
張均瑜/樹冠羞避
陳大璞/人生清理員
14.【迷你劇集（電視電影）編劇獎】
JULIANA、巫柏翰、邱平、黃嗣軒/星空下的黑潮島嶼
吳思惠、昌浩/選物家
張可欣、楊凱婷、胡錦筵/人生清理員
張均瑜/樹冠羞避
蔡雨氛【蔡宜芬】/聽海湧
15.【迷你劇集（電視電影）男配角獎】
朱宥丞/聽海湧
周厚安/聽海湧
施名帥/愛作歹
黃河/星空下的黑潮島嶼
黃冠智/人生清理員
劉承恩/星空下的黑潮島嶼
16.【迷你劇集（電視電影）女配角獎】
吳碧蓮/樹冠羞避
李沐/誰是被害者：第二季
范瑞君/愛作歹
黃可欣/ 樹冠羞避
睦媄/星空下的黑潮島嶼
17.【迷你劇集（電視電影）男主角獎】
吳念軒/星空下的黑潮島嶼
吳翰林/聽海湧
姚淳耀/我的意外室友
黃冠智/ 聽海湧
黃迪揚/選物家
鳳小岳/人生清理員
18.【迷你劇集（電視電影）女主角獎】
林予唏/死了一個娛樂女記者之後
楊小黎/台語有影一啥人顧性命
楊麗音/客家電影院一阿婆非死不可
韓寧/樹冠羞避
嚴正嵐/我的意外室友
19.【戲劇節目導演獎】
李念修/ 童話故事下集
李俊宏/今夜一起為愛鼓掌
林暐恆/X！又是星期一
廖士涵、詹淳皓/ The Outlaw Doctor 化外之醫
嚴藝文 /影后
20.【戲劇節目編劇獎】
李念修 /童話故事下集
張文樑、張芳瑛、藺沫言【林晏熔】、諸英【許世瑛】、烏培尊【吳佩珍】/ 阿榮與阿玉
張世嫺、温郁芳、吳岱芸、張逸寧、李叡涵、王宥蓁、劉品函/The Outlaw Doctor 化外之醫
蔡沂澄、吳俊佑、張君涵、尤依筑/ 今夜一起為愛鼓掌
嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】/影后
21.【戲劇節目男配角獎】
徐灝翔/生日快樂
馬力歐/X！又是星期一
莊凱勛/妮波自由式
黃迪揚 /影后
楊一展/ The Outlaw Doctor 化外之醫
22.【戲劇節目女配角獎】
杜蕾/在光裏的人
曾莞婷 /影后
蔡亘晏 / The Outlaw Doctor 化外之醫
謝瓊煖 /影后
鍾欣凌 /影后
23.【戲劇節目男主角獎】
宋偉恩 /血 • 拾人生
柯叔元/ 阿榮與阿玉
范少勳/X！又是星期一
連炳發 / The Outlaw Doctor 化外之醫
楊祐寧/今夜一起為愛鼓掌
24.【戲劇節目女主角獎】
林廷憶/影后
柯佳嬿/童話故事下集
張鈞甯 / The Outlaw Doctor 化外之醫
曾沛慈/太太太厲害
楊謹華/影后
謝盈萱/影后
25.【迷你劇集獎】
人生清理員
我的意外室友
星空下的黑潮島嶼
誰是被害者：第二季
聽海湧
26.【電視電影獎】
客家電影院一阿婆非死不可
愛作歹
樹冠羞避
選物家
27.【戲劇節目獎】
The Outlaw Doctor 化外之醫
今夜一起為愛鼓掌
阿榮與阿玉
童話故事下集
影后
28.【特別獎項】
陳淑芳
葉輝龍
