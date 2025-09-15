晴時多雲

娛樂 最新消息

樂天女孩嘎琳陷小三風波！曝「哭求富商給千萬」球團96字怒發聲

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩「嘎琳」胡佳琳近期被拍疑似約會百億富豪，但遭自稱「女友」的女網友控她是介入感情的小三，上個月12日，嘎琳出席活動全程微笑，並未正面回應感情風波，如今球團做出回應了。

樂天女孩「嘎琳」胡佳琳近期被控疑似當小三。（翻攝自IG）樂天女孩「嘎琳」胡佳琳近期被控疑似當小三。（翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，今年7月，嘎琳被拍到深夜與百億富商幽會，沒想到同月底，遭自稱「女友」的女網友指控她介入感情。據悉，嘎琳剛開始並不知道富商已有女友，事件曝光後，她聲稱10幾個代言受到極大影響，估算恐損失上千萬元，連工作量都大幅下降，哭訴要求富商替她想辦法。不過，富商可謂蠟燭兩頭燒，不但要安撫嘎琳，還要給錢讓正牌女友下架照片，只希望事件趕緊落幕。

樂天球團今（15）日做出回應了。（翻攝自IG）樂天球團今（15）日做出回應了。（翻攝自IG）

對此，樂天球團今（15）日做出回應：「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很離譜。球團在此嚴正聲明：嘎琳始終以專業態度投入工作，對於毫無根據的外界揣測，我們不會再作任何回應。也再次提醒大眾，請將焦點放在女孩們的專業表現與努力付出，而非不實的謠言」。

