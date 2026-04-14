自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

抗癌後現身白沙屯 許維恩發水感動「媽祖真的看見我」

藝人許維恩與香燈腳熱情擁抱。（翻攝自IG）藝人許維恩與香燈腳熱情擁抱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民間習俗「四月瘋媽祖」，白沙屯媽祖進行8天7夜徒步進香人群中，驚見日前宣布罹患乳癌、切除重建的藝人許維恩，今（14）日在路邊發結緣水給香燈腳，不少認出她的人還開心上前要求合照。

許維恩參加白沙屯媽祖8天7夜徒步進香活動，老公王家梁、愛女忒忒也都在現場。原來，發結緣水這件事早在許維恩手術前就已經開始進行，她表示自己所發的水是與白沙屯媽祖聯名，讓她感覺是一份「被守護、被選擇的祝福」。

許維恩在手術前向媽祖虔誠祈禱。（翻攝自IG）許維恩在手術前向媽祖虔誠祈禱。（翻攝自IG）

許維恩也感謝媽祖一路保佑，讓她走過不安與恐懼，相信一切都是最好的安排。

許維恩發文表示：「我有多幸運、多感恩」並附上雙手合十的表情符號。她在定點發送水給「進香團寶寶們」，為大家補充水分。發水過程中，白沙屯媽祖指示要他們「排排跪好」，鑾轎便從頭上「鑽轎腳」而過，那一刻令許維恩感到非常震撼。

許維恩發水過程中，白沙屯媽祖鑾轎指示眾人排排跪好，進行鑽轎腳。（翻攝自IG）許維恩發水過程中，白沙屯媽祖鑾轎指示眾人排排跪好，進行鑽轎腳。（翻攝自IG）

「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福」許維恩感念媽祖疼惜，發願將這份愛與力量化成更多付出，成為她幫助社會、溫暖更多人的力量。

許維恩的結緣水於5小時內全數發完，讓她感受到「一切都是最好的安排」。

許維恩開心表示感受到媽祖的庇佑，並將化成大愛幫助更多人。（翻攝自IG）許維恩開心表示感受到媽祖的庇佑，並將化成大愛幫助更多人。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中