抗癌後現身白沙屯 許維恩發水感動「媽祖真的看見我」

藝人許維恩與香燈腳熱情擁抱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民間習俗「四月瘋媽祖」，白沙屯媽祖進行8天7夜徒步進香人群中，驚見日前宣布罹患乳癌、切除重建的藝人許維恩，今（14）日在路邊發結緣水給香燈腳，不少認出她的人還開心上前要求合照。

許維恩參加白沙屯媽祖8天7夜徒步進香活動，老公王家梁、愛女忒忒也都在現場。原來，發結緣水這件事早在許維恩手術前就已經開始進行，她表示自己所發的水是與白沙屯媽祖聯名，讓她感覺是一份「被守護、被選擇的祝福」。

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許維恩在手術前向媽祖虔誠祈禱。（翻攝自IG）

許維恩也感謝媽祖一路保佑，讓她走過不安與恐懼，相信一切都是最好的安排。

許維恩發文表示：「我有多幸運、多感恩」並附上雙手合十的表情符號。她在定點發送水給「進香團寶寶們」，為大家補充水分。發水過程中，白沙屯媽祖指示要他們「排排跪好」，鑾轎便從頭上「鑽轎腳」而過，那一刻令許維恩感到非常震撼。

許維恩發水過程中，白沙屯媽祖鑾轎指示眾人排排跪好，進行鑽轎腳。（翻攝自IG）

「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福」許維恩感念媽祖疼惜，發願將這份愛與力量化成更多付出，成為她幫助社會、溫暖更多人的力量。

許維恩的結緣水於5小時內全數發完，讓她感受到「一切都是最好的安排」。

許維恩開心表示感受到媽祖的庇佑，並將化成大愛幫助更多人。（翻攝自IG）

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