台灣紅葉蛋糕登場！82MAJOR首場台北專場變「生日派對」

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新生代男團82MAJOR昨（13）首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出，吸引眾多粉絲朝聖狂歡，尖叫聲幾乎從頭到尾不間斷。

韓國新生代男團82MAJOR昨首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出。（iMeTW提供）

82MAJOR首次來台表演，最驚喜全場的橋段莫過於翻唱aespa的《Whiplash》與i-dle的《TOMBOY》，兩首人氣神曲經由該團全新詮釋，展現截然不同的舞台能量，讓粉絲直呼：「根本是全新版本的神級舞台！」

演唱會中不乏暖心時刻，像是粉絲與成員們一同為「忙內」金道均慶生，舞台上驚喜登場有名的台灣紅葉蛋糕，全場歌迷齊聲應援生日歌，瞬間成為一場溫馨的生日派對。

韓國新生代男團82MAJOR首訪寶島表演。（iMeTW提供）

另外，活動上滿滿福利寵粉，包括Hi-Bye、簽名會等互動，成員們還以中文與粉絲交流，南誠模一句「風景很漂亮，跟82DE（粉絲名）一樣」瞬間萌翻全場。

