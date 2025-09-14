晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣紅葉蛋糕登場！82MAJOR首場台北專場變「生日派對」

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新生代男團82MAJOR昨（13）首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出，吸引眾多粉絲朝聖狂歡，尖叫聲幾乎從頭到尾不間斷。

韓國新生代男團82MAJOR昨首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出。（iMeTW提供）韓國新生代男團82MAJOR昨首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出。（iMeTW提供）

82MAJOR首次來台表演，最驚喜全場的橋段莫過於翻唱aespa的《Whiplash》與i-dle的《TOMBOY》，兩首人氣神曲經由該團全新詮釋，展現截然不同的舞台能量，讓粉絲直呼：「根本是全新版本的神級舞台！」

演唱會中不乏暖心時刻，像是粉絲與成員們一同為「忙內」金道均慶生，舞台上驚喜登場有名的台灣紅葉蛋糕，全場歌迷齊聲應援生日歌，瞬間成為一場溫馨的生日派對。

韓國新生代男團82MAJOR首訪寶島表演。（iMeTW提供）韓國新生代男團82MAJOR首訪寶島表演。（iMeTW提供）

另外，活動上滿滿福利寵粉，包括Hi-Bye、簽名會等互動，成員們還以中文與粉絲交流，南誠模一句「風景很漂亮，跟82DE（粉絲名）一樣」瞬間萌翻全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中