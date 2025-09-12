晴時多雲

娛樂 最新消息

網紅正妹外拍險遭設局拍A片 對話內容曝光：不強迫但會說服你

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲網紅「樂樂」，擁有甜美外型與姣好身材，在IG、Threads上擁有上萬粉絲追蹤。近日她在社群上揭露自己險遭攝影師設局欺騙去拍AV，當天嚇到躲去附近藥妝店，報警後才得以解脫。

網紅「樂樂」，擁有甜美外型與姣好身材，在IG、Threads上擁有上萬粉絲追蹤。（翻攝自Threads）網紅「樂樂」，擁有甜美外型與姣好身材，在IG、Threads上擁有上萬粉絲追蹤。（翻攝自Threads）

日前樂樂在Threads發布貼文，表示一個月前看到有人在徵模特，薪水待遇也蠻高，跟對方確定尺度就是泳衣、內衣拍攝，而高薪只是因為攝影有跟衣服廠商合作，於是便卸下心防答應外拍邀約。不料，當天到拍攝現場，攝影師卻誤傳訊息，才知道是用「拍照的名義騙過來拍AV」，讓樂樂當場嚇到躲去旁邊的藥妝店報警。

樂樂公開自己險遭設局拍AV。（翻攝Threads）樂樂公開自己險遭設局拍AV。（翻攝Threads）

樂樂也曬出雙方對話內容，對方提及「等一下上來，直接拍AV可以嗎？」、「我們沒有要拍照什麼」，樂樂則堅決回覆「不可能」、「從頭到尾都沒有說要拍AV」，不過對方卻不罷休，繼續說「我們準備好了」、「只剩妳上來洗完澡，畫完妝開拍」，甚至表示「我不會強迫妳拍，但是會嘗試說服妳」，不過最後都被樂樂拒絕了。貼文引起網友熱議，事後遭控的攝影師澄清，是名義遭人盜用。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

