音樂

葉寇消失13年！考取s中醫當博士治癒65歲玉女歌手

周思潔重感冒，求助中醫好友葉寇。（大大娛樂提供）周思潔重感冒，求助中醫好友葉寇。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的玉女歌手周思潔正在備戰演唱會，卻不慎染上重感冒，病程拖了許久才痊癒。她今天受訪透露，最後是找上老朋友，曾是知名歌手、現已取得中醫博士學位的葉寇求助。

周思潔得了重感冒，咳嗽咳到連橫隔膜都在痛，完全無法唱歌，身體非常不舒服。

葉寇考取中醫執照已有13年，這回親自替周思潔調理身體，並解釋：「最近的感冒普遍拖很久，尤其疫情之後，患者恢復速度都比較慢，所以治療時常會搭配清冠一起使用，效果更好。」

恢復健康後，周思潔也展現幽默感，自嘲「剛長尾巴」，笑說才剛過生日就「順利拿到敬老證」。

周思潔將於下週六登上TICC，舉辦「不晚」演唱會，她預告將演唱兩首蔡依林的舞曲，向天后致敬，並笑言：「我也滿大方的，回饋一下社會。」

周思潔透露，她發不出聲音的這段期間都在練舞，不忘預告：「年滿65歲還能唱跳的歌手，可能很難找到喔！」

