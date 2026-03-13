胡瓜《週末最強大》停錄重播！電視台鬆口曝最新規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、「歐弟」歐漢聲、陳亞蘭去年12月開新節目，主持華視、緯來《週末最強大》在週六黃金時段與各台拚收視，今年初就傳出錄影要暫作休息，今（13）日節目也在社群上發布聲明，宣布本週將開始重播，至於第二季則在籌備與研議中。

電視台表示，感謝觀眾給予《週末最強大》首季熱烈迴響，上週是第一季最後一集，而華視起心動念做這個節目的初衷，始終致力於開拓多元的收視族群，希望能帶動整體觀眾的增加，並促進週末綜藝時段的共榮與活力。

胡瓜（右起）、陳亞蘭、歐弟搭檔主持《週末最強大》，第一季於上週播畢。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，過去胡瓜受訪時就曾透露，現在閱聽眾的收視型態和以往不同，現在合作的節目打算以一季的方式進行，華視也證實，「節目會一季一季錄製、一季一季播出」。

華視也說，為了讓第二季展現更高水準的內容，目前華視與製作團隊已展開新一季的籌備與研議，並緊鑼密鼓與各方進行檔期協調；本週起進入精選回顧階段，是為了在銜接新錄製期間，能有更充裕的錄製空間與後製水準，「重播是為了讓下一季更好，請各位觀眾與媒體朋友給予我們支持，並持續期待新一季的正式錄製與回歸。」

