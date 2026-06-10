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老虎牙子董娘徵特助爆爭議 「月薪4.5萬工作內容曝光」網友看傻眼

「老虎牙子」董娘劉伊心在人力平台上徵特助，工作內容引發爭議。（經馬賽克處理，翻攝自臉書、104人力銀行）「老虎牙子」董娘劉伊心在人力平台上徵特助，工作內容引發爭議。（經馬賽克處理，翻攝自臉書、104人力銀行）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「選美皇后」劉伊心2017年嫁給老虎牙子董事長林志隆，婚後育有2女1子幸福又美滿，不過有網友近日發現，老虎牙子在104人力銀行刊登「董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）」職缺，月薪開出4萬5000元，但工作內容橫跨陪讀、接送、行程安排及影音紀錄等多項任務，相關資訊曝光後瞬間掀起海量質疑聲浪。

有網友在社群平台Threads上分享該職缺資訊，表示看完內容後忍不住感嘆「真的不知道該說什麼，只能說聲辛苦了。」根據職缺內容，這份工作主要負責陪伴國小孩子完成作業與掌握學習進度，協助建立閱讀、時間管理及生活習慣，也需陪伴孩子聊天、遊戲及外出活動，並負責接送孩子與協助家庭行程安排。

該職缺除需陪伴孩子學習、接送及安排家庭行程外，也須具備開車與基本影音剪輯能力，不少網友認為工作內容相當多元。（翻攝104人力銀行）該職缺除需陪伴孩子學習、接送及安排家庭行程外，也須具備開車與基本影音剪輯能力，不少網友認為工作內容相當多元。（翻攝104人力銀行）

除了照顧孩子外，徵才內容也提到白天需協助接送董事長行程，因此應徵者必須具備駕駛能力；此外，還須以手機拍攝生活紀錄及家庭互動素材，並具備基本影音剪輯能力，必要條件則包含教育相關背景、有陪伴國小孩童經驗，能協助中英數基本學習進度，且需具備耐心、責任感及穩定情緒。

至於工作時間約為中午至晚間8點至9點、月休8天，但因家庭及旅遊行程需求，週末及連續假期原則上也需配合出勤，薪資則開出月薪4萬5000元並提供勞健保。徵才資訊曝光後，許多網友認為工作內容與薪資不成比例，紛紛看傻揶揄「月薪45000，包山包海還包車，如果請得到，他一定很有愛心」、「一個人要做老師、保母、司機、剪輯師、攝影師的工作」、「專業保母都超過這個薪水！」也有人好奇表示「董事長沒有專屬司機嗎？」

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