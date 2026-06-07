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娛樂 歐美

懶人包》老星戰迷650萬樂高被私吞！YouTuber調查竟遭警方攻堅逮捕

YouTuber班揭露一起樂高大劫案，被網友大讚是今年最棒的影片。（翻攝自YouTube）YouTuber班揭露一起樂高大劫案，被網友大讚是今年最棒的影片。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／整理報導〕最近在美國鬧得沸沸揚揚的「樂高偷竊案」，引發全美關注。起因是一名8旬老星戰迷因年事已高，將價值20萬美元（約台幣650萬元）的樂高寄賣給二手玩具店，結果這家店竟私吞樂高，急得兒子找上百萬YouTuber班（Reckless Ben）協助，卻因此引發一連串風暴。

布萊恩的父親是位星戰迷，多年收藏卻在一瞬間化為烏有。（翻攝自YouTube）布萊恩的父親是位星戰迷，多年收藏卻在一瞬間化為烏有。（翻攝自YouTube）

一、事件起源

布萊恩曼塞爾（Bryan Mansell）的父親是個死忠星戰迷，不過由於年紀大了，決定把收藏全都售出，以換取醫藥費，布萊恩將價值20萬美元的樂高收藏交給奧勒岡州知名二手玩具連鎖店「Bricks & Minifigs」處理，雙方也簽署好寄賣合約。照理來說，每當商品售出之後，店家才可抽取佣金，否則在商品售出之前，這些樂高所有權應該還是屬於布萊恩的父親。

「Bricks＆Minifigs」私吞布萊恩一家的樂高收藏，總公司與加盟店更不停互踢皮球。（翻攝自YouTube）「Bricks＆Minifigs」私吞布萊恩一家的樂高收藏，總公司與加盟店更不停互踢皮球。（翻攝自YouTube）

二、關鍵起因

布萊恩是在2023年與當地加盟主簽訂契約，可是第一任店主因為個人因素退出經營，總部介入之後，加盟主也易主。布萊恩事後致電新加盟主，表明自己的樂高佔了該店的一半庫存，應該有權了解狀況，結果不但被新加盟主布蘭登（Brandon Best）與喬書亞（Joshua Johnson）拒於門外，甚至被威脅如果把事情鬧大，就吃不完兜著走。布萊恩轉頭也找上了「Bricks & Minifigs」的總公司，結果雙方互踢皮球，沒有一個人要負責任。

布萊恩（左）委託班幫他討回父親的樂高收藏。（翻攝自YouTube）布萊恩（左）委託班幫他討回父親的樂高收藏。（翻攝自YouTube）

三、找上YouTuber幫忙

布萊恩考量到官司一打下去，恐怖要花超過20萬美元，因此找上YouTuber班幫忙，而班也誓言一定會幫布萊恩一家拿回樂高或者獲得補償，否則不會收手。班獲得布萊恩一家的授權，運用各種方法要討回樂高，結果店家臉皮有夠厚，數度讓班鎩羽而歸。

只要班做什麼，警方總會出面勸阻，網友質疑店家與警方勾結。（翻攝自YouTube）只要班做什麼，警方總會出面勸阻，網友質疑店家與警方勾結。（翻攝自YouTube）

四、困難重重

班在奪回樂高的過程中遇到不少阻礙，不但多次被警方阻饒、攔查，勸他息事寧人，警方因而被質疑根本就是包庇店家。

班調查樂高搶案，反而被帶著衝鋒槍的警方攻堅。（翻攝自YouTube）班調查樂高搶案，反而被帶著衝鋒槍的警方攻堅。（翻攝自YouTube）

更扯的是，班更反過來被質疑是偷走了這批樂高，警方竟然在今年帶著衝鋒槍攻堅班居住的Airbnb，結果當然是一無所獲，在沒有任何犯罪事證的情況下，仍將班一行人逮捕押回警局。

此外，在調查過程中，竟然更牽扯到猶他州摩門教徒，從警方包庇、宗教介入到政府濫權，一連串的爛事讓老百姓陷入苦難，而班本人也因此吃上官司。

班本來是要幫布萊恩一家要回樂高，結果卻變成警方逮補的對象。（翻攝自YouTube）班本來是要幫布萊恩一家要回樂高，結果卻變成警方逮補的對象。（翻攝自YouTube）

五、現況

班將影片發上網後，隨即引發全球網友關注，傳出即將在7月1日開庭，不少律師都跳出來宣布將免費幫班打官司，而班幫布萊恩一家發起的GoFundMe募款已突破42萬美元（約台幣1326萬元），其實也遠遠超過當初的20萬美元。

至於私吞布萊恩一家樂高的「Bricks & Minifigs」這幾天遭到輿論撻伐，火越燒越大，不得不宣布關閉當事的加盟店，並表明願意將庫存的星戰樂高還給布萊恩曼塞爾一家，「且不管是不是你的，全都歸你所有！」眼看算是告一個段落，不過這起事件在歐美仍然討論度極高，班是否有下一部影片，大家都等著看。

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