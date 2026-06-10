農曆5月「12生肖運勢榜」揭曉！雨揚：端午催旺吸金磁場連動下半年

端午節不只吃粽子！專家加碼「1招」告別低迷不順：吃對這顏色竟然能吸金！（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆5月於下週一（國曆6月15日）來臨，緊接便將迎來充滿純陽之氣的端午節，命理專家雨揚老師提醒，端午節不只是一年當中陽氣最旺盛的日子，也是每個人除穢開運的絕佳時機，「只要在這一天善用這古吉陽之力，重新打造吸金磁場，就能告別過往的低迷與不順遂，用嶄新氣場與能量開啟下半年的財富好運。」

雨揚老師報喜，農曆5月運勢的前3名生肖分別為：豬、羊、虎，此外，每個生肖的事業、感情、健康、財運，以及開運重點也各有不同，詳見如下！

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◎鼠

．事業運：小人暗藏、慎防誤判。事業運欠佳，需留意人際互動與人事問題。面對外在接踵而來的挑戰，建議要保持平靜心、沉著應對，切勿自亂陣腳，以免誤信他人、因小失大。

．感情運：桃花暗動、情海生波。愛情能量偏弱。單身者容易因參加興趣活動，而對同行夥伴暗生情愫，但活動後的疲憊感也讓這份好感迅速降溫。有伴的鼠寶寶與異性互動應避免過於熱絡，以免引發伴侶不悅，最後不歡而散。

．健康運：壓力漸增、易感疲憊，健康運顯低迷。需特別留意情緒起伏與心火過旺，容易因壓力累積而感到煩躁不安，甚至出現失眠、多夢或睡眠品質不佳的情況。建議適度放慢步調，避免過度操勞與情緒內耗，可透過運動、瞑想或早睡調整身心狀態，才能穩定氣場，逐步恢復精神與活力。

．金錢運：荷包縮水、慎防破財，財運起伏較大。收入與支出波動明顯，容易因一時衝動而產生不必要的開銷，尤其需避免高風險投資或金錢借貸，以免資金周轉失衡。部分鼠寶寶也可能因人情壓力而破財，建議理財上宜保守穩健，做好收支規劃，切勿貪圖短期利益，才能降低財務風險。

．開運重點：幸運色是水藍色，貴人生肖是屬龍的朋友。可佩戴海藍寶飾品，或攜帶龍造型的飾品，有助穩定自身能量與提升氣場。

◎牛

．事業運：轉換心念、加強溝通。事業運平穩，工作上雖無明顯波折，但在人際互動上容易感受到壓力，也可能因好面子、過度揣測他人想法而產生誤解。表面看似平靜，內心卻較為壓抑，容易把情緒悶在心裡。建議轉換心念，多留意細節與加強溝通，避免因一時疏忽或判斷失誤而影響整體進度。

．感情運：製造偶遇、提升好感，愛情運和美。單身者可製造與心儀對象偶遇的機會，藉機拉近彼可的距離。有伴的牛寶寶需避免因太在意另一半，而顯得敏感多疑。建議多些體諒與溝通，少些猜測與內心戲，才不會因小事而讓關係逐漸出現裂痕。

．健康運：壓力堆積、身心易倦，健康運尚可。但近期容易因作息不規律與壓力累積，出現倦怠感、食慾不振或消化不順等情況，整個人顯得提不起勁。建議別總把情緒悶在心裡，不妨運動流汗、培養固定興趣，或與好友相聚聊天、適度放空，有助於釋放壓力，讓身心狀態逐漸回穩。

．金錢運：人情支出、花費增多，財運大致平穩。工作收入維持穩定，但日常開銷與人情往來也明顯增加，聚餐、送禮或各種社交活動，容易讓支出悄悄累積。建議消費前多些衡量與規劃，避免因一時情緒性花費，讓荷包默默失血。

．開運重點：幸運色是粉紅色，貴人生肖是屬雞的朋友。可穿上粉色襯衫或佩戴粉色或雞造型飾品。

◎虎

．事業運：貴人助攻、事業升溫。事業能量充沛，行動力與企圖心明顯提升，特別適合推動新計劃、洽談合作或增加曝光機會。創業或從事業務、自媒體相關工作者，容易因主動出擊而獲得良好回應。不過需注意溝通方式，不宜太強勢，否則可能會讓合作卡關。建議保留彈性與耐心，能讓貴人更願意協助。

．感情運：感情甜度上升，單身者易在聚會、工作場合或朋友介紹下，認識性格主動積極的對象，聊天互動間感情迅速加溫。有伴者適合安排約會，浪漫氛圍直接拉滿，感情也跟著快速升溫。

．健康運：健康運不錯。建議除了每天晨間健走外，平時也應常和朋友聚會放鬆，或從事健身、舞蹈等課程，不僅能流汗舒壓，也有助於拓展人脈、雕塑體態。

．金錢運：人脈帶財、收入增長，財富動能升溫。特別利於創業以及有從事行銷業務相關工作者，近期新興接案機會增加，合作洽談也更容易開花結果。有望透過朋友或客戶牽線，帶來額外進帳與新機會。建議主動維繫人脈，別忽略任何一位願意支持你的人，有助於啟動人脈帶財的好運循環。

．開運重點：的幸運色是翠綠色，貴人生肖是屬馬的朋友。可佩戴綠貔貅或綠幽靈。

◎兔

．事業運：職場順遂、迎接機遇。事業運活力充沛，本月職場迎來新機遇。看似順遂的合作容易因雙方各執己見，在執行細節上卡關，形成無謂的內耗。此時不宜強出頭或與主管硬碰硬，凡事需保留彈性並做好備案。建議多向屬豬的同事與貴人請益，有助於包容意見與化解僵局，突破事業瓶頸。

．感情運：感情運興旺。單身的兔寶寶者易在社交場合邂逅亮眼的異性，建議保持理性多觀察，能幫助你好看清彼此的價值觀。有伴者若面臨家務或財務分歧，正是展現包容的契機，切記勿冷戰或撂狠話，不妨多安排戶外活動，在愉快氛圍中化解，也有助感情回溫唷。

．健康運：本月因火氣旺盛，健康上需格外留意心火旺盛與肝氣鬱結，容易出現睡眠品質不佳、偏頭痛或情緒起伏大等現象。平時儘量避免熬夜，並減少攝取油炸與辛辣食物。建議多親近大自然、散步或瞑想，有助於調整浮躁的氣場，並讓受壓抑的能量再次流暢。

．金錢運：財運大致穩定。但需防範因一時衝動造成的財務風險。受氣場牽動，容易因不實情報而心情浮動、盲目投資。建議採取保守、穩定的策略，獲利部分可先結清出場。

．開運重點：幸運色是紫色，貴人生肖是屬豬的朋友。可多運用紫色系穿搭或配戴紫水晶手鍊或小飾品，有助提升魅力與穩定情緒，讓人際互動更加順利。

◎龍

．事業運方面：力求突破、穩住節奏。容易接下整合資源或協調流程的工作，比如與管理、行政或業務相關的領域。只要把握機會就能因隨機應變而被看見。惟需留意細節，易有反覆修改或溝通卡關等現象。建議重要文件需仔細確認，避免後續責任問題。穩住節奏才能慢慢累積成果。

．感情運：單身者近期有望透過工作或聚會認識新異性對象，兩人雖互相欣賞，卻常因時間對不上而卡關。有伴者須留意壓力累積帶來的冷淡氣氛，別讓負面情緒消耗了感情。

．健康運：留意健康、出入平安，健康運較弱。近期容易因作息混亂與精神緊繃，引發肩頸酸痛、腸胃不適或睡眠品質下降。外勤與勞力工作者需格外留心，嚴防意外碰撞或不慎受傷。部分龍寶寶可能因關心家人而情緒低落，建議減少熬夜、遠離高風險活動，且務必輕忽身體警訊，避免小病拖成大問題。

．金錢運：需留意交通保養與維修、人情往來與健康照護等計劃外的支出。面對瞬息萬變的市場，投資與創業皆不宜盲目擴張，建議採取穩健策略，優先進行財務盤點，並確保現金流充裕，透過精準的賬務管理來化解潛在的財務危機。

．開運重點：幸運色是棗紅色，貴人生肖是屬鼠的朋友。平時可多佩戴紅瑪瑙飾品，有助提升穩定能量與行動力，讓思緒更加清晰、做事更有魄力。

◎蛇

．事業運方面：事業運平穩，只要在職場上按部就班，就有機會在科技、行銷或教育領域接觸新企劃與跨部門合作，得以穩定發揮專業與實力。不過部分計劃實際執行時易面臨資源不足或進度延宕。建議承諾時宜保留彈性，切勿把話說滿，以穩健步伐推進，才能化解潛在壓力並順利收穫成就感。

．感情運：單身都可能會有對象主動靠近，但其中不乏態度曖昧或三分鐘熱度者，投入前務必拉長觀察期。有伴者容易因生活忙碌而冷落另一半，甚至因外界誘惑引發誤會。建議日常多主動分享、顧及對方的感受，方能維持關係穩定。

．健康運：整體精氣神明顯回升，過去累積的疲憊感逐漸舒緩。特別是維持規律作息與運動習慣的蛇寶寶，身體狀態之改善更為有感。不過從事外勤、餐飲、美容或高溫作業者，仍要格外防範突發的小意外。女性朋友則需多留意內分泌與生理期狀況，避免過度勞累。

．金錢運：正財收入穩健，從事業務、自媒體或銷售工作者，有望穩定接案或迎來不錯的業績獎金。不過本月消費慾望同步身高，容易在聚會、旅遊或治裝上增加開銷。投資佈局切忌追高搶短，面對真假混雜的市場資訊，保持理性與現金彈性，比盲目投入來得更加安全。

．開運重點：幸運色是蜜桃色，貴人生肖是屬猴的朋友。可配戴粉橘色手鍊、絲巾或水晶小物來增添柔和魅力與親和力，讓人際互動更加順暢。

「3生肖」準備翻身！迎接端午最強轉運月，生肖貴人、幸運色一次掌握。（雨揚樂活家族提供）

◎馬

．事業運：提高警覺、保持低調。這個月在職場上除了要儘量降低自己的存在感，也要慎防因壞消息頻傳而無端成為代罪羔羊或眾矢之的。尤其是向來高調或有能力做大事的馬寶寶，這陣子只要做好份內之事就好，莫為他人出主意或強出頭，以免揹黑鍋。

．感情運：愛情運順遂。單身者熱心助人的模樣不禁讓身邊對你感興趣的人湧現主動接近你的念頭。有伴者習慣一手包辦家裡的大小事，這不單純只是因為自身的責任感使然，也包括你想讓最重視的家人過上更舒適穩定的生活。

．健康運：注意安全用電、防範災害。近期比較不適合遠行，建議馬寶寶花時間檢查電器與電線，有助於將凶星帶來的威脅降到最低。

．金錢運：財運不錯。先前在擅長的領域上默默耕耘，或者時刻謹記和氣生財的原則，那麼最近會有金錢方面的好消息主動上門。例如因口碑良好而讓業績出現顯著提升，或者收到來源可靠的消息而有望強占先機。只要多留意身邊潛在的破財風險，便能將賺來的錢通通存下來。

．開運重點：幸運色是紅色，貴人生肖是屬虎的朋友。馬寶寶如果覺得吃粽子會對身體造成負擔，不妨考慮選用紅藜麥、紅莧菜、番茄等紅色食材入菜，或者吃點櫻桃、桃子、火龍果等具抗氧化能力的水果，能夠有效補充缺失的能量，讓你用好體質培養出更多好運。

◎羊

．事業運方面：事業運紅旺，延續上個月的工作好運，近期將能明顯感受到認真做事確實能夠吸引到更多貴人助力。例如主管願意用自己的信用為你的人格做擔保，或者熟人因了解你的實力而決定把好職缺留給你。

．感情運：愛情能量充沛。單身者不妨留意一下，身邊總是第一個對你伸出援助的朋友或同事，將有機會在因緣具足的情況下收到對方的真摯告白。有伴者 因總能在第一時間解決伴侶的疑難雜症，讓另一半意識到你的不可取代性。

．健康運：健康運上揚。在吉星能量加持下，身體狀況還算不錯，不過這段時間卻會因為過於忙碌而常常有身心透支的感受，務必找個喘息的片刻好好充電，才不會因為免疫力下滑而間接影響你的整體好運。

．金錢運：集中火力、荷包豐盈，財運大吉。月除了會因訂單增加、業績達標或加薪而讓財富有所增長，也有可能因自身專業而遇到不少賺錢契機。建議優先將心力放在自由把握的選擇上，將有望在集中火力後創造出更好的結果。

．開運重點：幸運色是咖啡色，貴人生肖是屬兔的朋友。在衝刺的時候可佩戴結合守護能量與開運心意的大日如來手鍊。

◎猴

．事業運方面：捷報頻傳、聲量大增。對向來認真負責的你來說，最近將會在工作上收到不少好消息，讓你不對自身能力更有信心，只要不因此感到驕矜自滿、持續精進自己，便能延續你的工作好運。

．感情運：單身者可能因為革命情誼或日久生情，開始對工作夥伴產生不一樣的想法，而這也讓彼此的互動悄悄多了一份曖昧。有伴者總能在下班後吃到伴侶特地為你準備的餐點，或者在情緒低落時收到來自另一半的關心，令你感覺自己始終被愛人溫暖著。

．健康運：觀察周遭、留意事故，健康運走下坡。猴寶寶近期出門或在家時，需防潛在的血光危機，建議這段時間務必留意周遭的狀況，只要遵守眼觀四面、聽八方的原則，便能將受傷的風險降到最低。

．金錢運：財運平平。應留意這個月容易出現許多破財危機。不過也不必太過擔心，因為這些並不是無法改變的命運，只要凡事小心應對，還是能驚險躲過這些危機。

．開運重點：幸運色是米白色，貴人生肖是屬蛇的朋友。可隨時佩戴白水晶製成的美麗飾品。不僅能夠有效淨化周身的負面磁場，還能協助驅除可能會遇到的厄運。

◎雞

．事業運：總是熱心助人的你，這個月將會明顯感受到和諧的職場人際究竟會帶來多大的貴人助力。只要不隨意在他人背後道人長短，將能因與同事們保持良好的關係而好運長存。

．感情運：喜氣環繞、福星降臨，愛情運甜蜜。單身者宜繼續展現親和力，除了能夠廣結善緣，也有助於命定情緣更快遇見你。有伴者是另一半不可取代的小福星，。

．健康運：健康運上揚適合花時間培養一個全新的興趣，也可以協同友人去知名景點感受現場的熱鬧氣息。

．金錢運：過往積累、財富顯現，財運旺盛。這個月的收入多半來自於過往的耕耘與努力。至於從事業務或開店做生意者，除了會收到來自客戶的好消息，也有可能出現異業合作的契機，讓你一開局就交出最亮眼的成績。

．開運重點：幸運色是白色，貴人生肖是屬牛的朋友。可嘗試在飯後兩小時補充無糖優格與優酪乳，也別忘了在三餐中加入一些木耳、菇類與綠色蔬菜。除了有助於調整體質、改善腸道健康，也能強化雞寶寶的吸金能力。

◎狗

．事業運：工作運扶搖直上，在吉星能量的加持下，狗寶寶將能在職場上出現一鳴驚人的好表現。勇於挑戰擔任主管職的你，有機會帶領團隊在商戰中找到突破重圍的關鍵。

．感情運：單身者如王者般的強大氣場不只成功吸引到許多人的注意，更讓不少愛慕者想鼓起勇氣接近你。有伴者不妨觀察伴侶的內在需求或真實想法，只要適時展現你的體貼與細心，將能讓對方再次感受到被你呵護的幸福。

．健康運：飲食、行事皆需格外小心，亦需留意潛在的血光危機，不僅會比往常還要容易受傷，也要當心舊疾復發或病情惡化的可能性。

．金錢運：薪資成長、把握時機，財運暢旺。最近除了有機會因升遷或跳槽而讓薪資向上成長，也有可能因為在關鍵時刻做出正確的決定，從而獲得與財富有關的獎勵與好消息。

．開運重點：幸運色是粉紅色，貴人生肖是屬虎的朋友。隨時佩戴能夠啟動財氣循環的黃水晶，有助於轉化穢氣、迎接新運。

◎豬

．事業運：貴人在旁，事業運滿分。這個月在工作上請多展現你的笑容，你會發現和諧的職場人際不僅有助於手邊的事物進展得更加順利，也能化解許多潛在的紛爭。至於擔任主管職的豬寶寶，只要你願意提拔後進、給予表現的舞台，將能在無形之中獲得他人的推崇與信賴。

．感情運：單身者不妨約曖昧對象一起去看感興趣的電影，或者聊一聊各自未來的想像與規劃，有機會更深入了解彼此的喜好與價值觀。有伴者可嘗試對伴侶撒嬌或說動聽的甜言蜜語，不只能融化另一半的心，甚至還能獲得對方給你的正向回饋。

．健康運：健康運大好。經過一段休養生息後，最近的精神與體力將會出現顯著提升。除了能夠因好事上門而感到相當愉快，也有機會在規律運動之後，發現某些老毛病獲得明顯的改善。

．金錢運：長輩貴人、帶財來見。這個月請多展現嘴甜的功力，除了能夠收到長輩給予的金錢或物資贊助，也有望因重要貴人牽線而得到業務結盟、各方資源整合的機會。尤其是經常在工作場合笑臉迎人的豬寶寶，最近可能會出現加薪及獎金翻倍的好消息。

．開運重點：幸運色是紫色，貴人生肖是屬羊的朋友。可佩戴紫色系水晶飾品，也可以在用餐時多攝取具有抗氧化效果的紫色食物。

☆星座命理說法僅供參考☆

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