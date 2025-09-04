5大星座「天生I人」 摩羯不愛應酬 天蠍神祕感極強

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師分析5大星座是I人。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在人際關係交流中，有些人更傾向於低調、觀察，不是他們不友善，而是內在的個性讓他們更需要時間與空間來建立安全感。從星座的角度來看，有幾個星座特別不擅長在人群中表現自己，不願強迫自己融入熱鬧的場合。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師這次揭曉「最I的五個星座」，看看你或你身邊的人是否也榜上有名？

第一名｜巨蟹座

巨蟹內心很敏感，遇到陌生場合會想先退後觀察，不會急著融入，他們比較需要熟悉感和安全感，才願意打開自己。

第二名｜處女座

處女天生謹慎，面對人群更喜歡安靜觀察，他們不愛熱鬧喧嘩，反而偏好有品質的小圈子或一對一的深聊。

第三名｜摩羯座

摩羯不喜歡浪費能量在不必要的社交上，與其應酬，他們更願意默默專注在工作、計畫或自己的世界裡。

第四名｜天蠍座

天蠍本身就神祕感強，不愛在人群中把自己攤開，他們習慣有距離感，深交只留給少數信任的人。

第五名｜金牛座

金牛喜歡穩定和熟悉的環境，不會主動衝進人群，他們更享受慢節奏的生活，把時間留給值得的人，而不是參加一堆場合。

