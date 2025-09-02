找到了！網友苦尋明星「像《霍爾》趴地的狗」神人揭正解炸裂全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕娛樂圈常有明星「撞臉」話題，近日網友在社群提問苦惱回想不起一位台灣中生代男演員的名字，只記得他大約50至60歲、身材微胖，長相神似宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》中那隻趴在地上的狗。該網友表示，對這位演員印象深刻，但苦於無法用關鍵字搜尋，形容「找不到真的覺得好痛苦。」

網友苦尋台灣某藝人撞臉《霍爾的移動城堡》的茵茵。（翻攝自Threads）

網友近日發文表示，腦海中一直浮現這位男演員的模樣，印象是中年、身材胖胖的，樣貌特別像《霍爾的移動城堡》裡趴著的狗「茵茵」，並強調這位演員並非偏門人物，過去在偶像劇和綜藝節目都有過不少曝光，卻苦於沒有線索搜尋，形容「找不到真的覺得好痛苦！」此文引發熱烈討論，許多網友根據「中年、50至60歲、微胖、神似霍爾狗」的特徵開始瘋狂猜測，留言串瞬間成了「全民猜明星大賽」。

羅北安。（翻攝自臉書）

沒想到，最後有神人網友鎖定正解，指出這些特徵全都符合演員、導演羅北安！事實上，羅北安本身就是台灣戲劇圈熟悉的中生代演員，外型親切帶點喜感，年紀與外貌特徵都吻合，也因長年活躍於戲劇與綜藝，被觀眾認為是「熟面孔」。這場「撞臉解謎」除了讓原PO解開疑惑，也意外掀起一波對羅北安的再度關注。

