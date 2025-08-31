晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

豪宅帥保全值勤照瘋傳 本尊回應真實身分曝光

桃園市藝文特區近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論。（翻攝自Threads）桃園市藝文特區近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕桃園市藝文特區某豪宅門口，近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論，網友直呼真的很帥，驚喜的是，本尊竟還親自在留言區回應並自我介紹。

這名保全30日在Threads留言回應：「哇～原來我被偷拍了！沒想到臨時代班也受到大家關注。既然曝光了，就自我介紹一下，我叫孟霆，已婚，是一位健康體態管理教練。」更公布自己的IG帳號。

本尊浮出水面自我介紹，真的是名帥哥。（翻攝自孟霆IG）本尊浮出水面自我介紹，真的是名帥哥。（翻攝自孟霆IG）

目擊網友29日發文透露幾天前在桃園藝文特區某棟大樓，在門口看到有超帥員工，身材好又帥，但向大家說抱歉，表示拍得不是很清楚，「因為是遠遠的偷拍，但真的帥。」

儘管照片略顯模樣，不少人敲碗留言「請問是哪一個社區大樓」、「以前在那個豪宅裡面打工過，裡面有咖啡廳和餐廳，都是要穿制服的，他們從保全到服務人員都有特別挑選過，所以工作人員都滿好看的」、「我也看過，有種港片感，走他身邊走過去，認真帥」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中