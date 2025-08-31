豪宅帥保全值勤照瘋傳 本尊回應真實身分曝光

桃園市藝文特區近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕桃園市藝文特區某豪宅門口，近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論，網友直呼真的很帥，驚喜的是，本尊竟還親自在留言區回應並自我介紹。

這名保全30日在Threads留言回應：「哇～原來我被偷拍了！沒想到臨時代班也受到大家關注。既然曝光了，就自我介紹一下，我叫孟霆，已婚，是一位健康體態管理教練。」更公布自己的IG帳號。

請繼續往下閱讀...

本尊浮出水面自我介紹，真的是名帥哥。（翻攝自孟霆IG）

目擊網友29日發文透露幾天前在桃園藝文特區某棟大樓，在門口看到有超帥員工，身材好又帥，但向大家說抱歉，表示拍得不是很清楚，「因為是遠遠的偷拍，但真的帥。」

儘管照片略顯模樣，不少人敲碗留言「請問是哪一個社區大樓」、「以前在那個豪宅裡面打工過，裡面有咖啡廳和餐廳，都是要穿制服的，他們從保全到服務人員都有特別挑選過，所以工作人員都滿好看的」、「我也看過，有種港片感，走他身邊走過去，認真帥」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法