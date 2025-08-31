轉戰商界？趙露思持股90％ 新公司名字梗爆熱搜

趙露思低調設立新公司。（翻攝自微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國頂流女星趙露思近期與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，19日更正式註銷擁有逾3000萬粉絲的微博帳號，在直播中語帶輕鬆地表示：「從此以後，再也不會有人說我買熱搜啦！」隨後轉戰小紅書，憑藉超強帶貨能力，粉絲數迅速突破2308萬，更被封為「帶貨女王」。

如今傳出她在老家成都低調設立新公司「馬寧有限企業管理有限公司」，消息一出立刻衝上熱搜。不少粉絲驚喜發現，公司名稱「馬寧有限」與「Money有限」諧音相近，笑稱「取名太有梗了」、「果然是諧音梗小天才」、「和『負負得趙』一樣妙」。

根據外媒報導，「馬寧有限」註冊資本為人民幣10萬元（約新台幣42.8萬元），經營範圍涵蓋互聯網銷售、服裝服飾與鞋帽零售等。公司法人代表為趙露思父親趙軍，趙露思則持股高達90%。外界解讀，趙露思正漸漸將重心轉向經商。

事實上，其父親趙軍名下曾在成都、北京設立「負負得趙企業管理有限公司」，並註冊「FUFUDEZHAO」全品類商標，還登記「doedian」、「ROSYDOEDIAN」等多項與趙露思相關的美術作品著作權，顯示趙家對副業早有完整規劃。

