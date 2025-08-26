晴時多雲

娛樂 最新消息

過13年連新婚都被酸「不用坐計程車」 王嫚萱曝光老公幽默反應

王嫚萱、吳怡臻、洪喻蕎出席大愛劇《日日好食光》記者會（記者王文麟攝）王嫚萱、吳怡臻、洪喻蕎出席大愛劇《日日好食光》記者會（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王嫚萱、吳怡臻和洪喻蕎今宣傳大愛劇《日日好食光》，其中王嫚萱今年結婚，也搬到板橋和老公一起住，但她搬家時被網友酸「現在不用坐計程車了吧」，重提2012年的計程車事件，她已經能夠放下，今表示心情不會受影響，「不會回網友，因為事情都過這麼久。」她老公看到這樣的酸言酸語也是笑著應對，因為王嫚萱說：「我還是會坐計程車。」

她結婚時就許願想要有小孩，剛好上週做子宮頸抹片檢查，她把裝了2年的避孕器拿掉，打算開始備孕。她提到6年前因為子宮肌腺症，月經來時都會爆痛，一天必須吃6、7顆止痛藥，後來醫生建議她裝避孕器可舒緩經痛。

她戲裡和其他2人都飾演二廚，王嫚萱作為新手人妻，她家中大廚是老公，拿手菜是花雕雞。她自嘲手藝沒有很好，像是之前用氣炸鍋，放烘焙紙竟然意外起火。

而吳怡臻老家以前在宜蘭開餐廳，二姑也在鄉下做辦桌，頗有家緣，但她說家人很會做西滷肉、糕渣等宜蘭傳統菜，但她都不會，好在有遺傳廚藝天份，憑感覺就能做些好吃的。

點圖放大
點圖放大

