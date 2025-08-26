《蠟筆小新》第1季回來了！Netflix台灣上架日期曝光「炸回憶殺」

《蠟筆小新》第一季將於Netflix上架。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《蠟筆小新》要回來了！Netflix 宣布將於2025 年9月1日起上架《蠟筆小新》第一季動畫，消息一出讓粉絲超興奮，這部由臼井儀人創作的經典動漫自1990年開始連載，於1992 年改編動畫，至今仍是不少人心中最懷念的童年回憶。

Netflix台灣此次上架的《蠟筆小新》第一季，目前尚未完全確定會採用日本原始劃分，還是台港當年進口版本；由於Netflix頁面釋出的預告圖使用的是新版畫風，更增添觀眾對實際上架內容的猜測。此外，根據目前官方資訊，聲音版本僅提供日文，無法聽到台灣粉絲熟悉的中文配音。

請繼續往下閱讀...

雖然細節尚待確認，但《蠟筆小新》第一季確定回歸的消息，已經讓不少網友大喊「童年要重播了！」、「圓滾滾的小新要回來了」、「小新原汁原味重現！」更有許多人激動直喊已迫不及待想看小新和野原一家早期的經典日常。Netflix預計9月1日正式上架，也勢必再度掀起一波回憶殺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法