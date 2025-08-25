晴時多雲

娛樂 最新消息

謝承均曬李玉璽旗袍照眼神死 花甲遊笑到掉魂

謝承均（左二）在臉書貼出古裝照，赫見穿旗袍的李玉璽（左二）無奈的表情讓人噴飯，左為六月、右為項婕如。（翻攝自臉書）謝承均（左二）在臉書貼出古裝照，赫見穿旗袍的李玉璽（左二）無奈的表情讓人噴飯，左為六月、右為項婕如。（翻攝自臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《花甲少年趣旅行》新一集由謝承均、六月、李玉璽和項婕如到台中的四天實境旅程節目，收視衝到1.00，登實境旅遊節目第一名，謝承均發文表示和四位好友一同走過，吃到笑、玩到瘋、走到腿痠，有鬧劇、有感動的歡樂時光，沒想到PO出的照片最大亮點竟是李玉璽濃妝穿旗袍的照片。

六月、李玉璽、謝承均和項婕如台中遊嗨騎自行車。（翻攝自臉書）六月、李玉璽、謝承均和項婕如台中遊嗨騎自行車。（翻攝自臉書）

這四人到台中拍實境節目，除了騎自行車、逛酒堡庄，還體驗了滑雪行程，讓謝承均有感的道出，「這趟旅程，不只是玩樂，更像是一場心靈的交換與共鳴，學習當地的文化，也在彼此的笑聲裡找到最單純的快樂。」

謝承均自嘲是他們是「迷路小分隊」，分享的照片有開心的騎自行車，大啖滿桌美食外，還有一張四人換上古裝的照片，其中六月、項婕如和謝承均一身白色古裝頗富詩意，但看到短髮濃妝的李玉璽穿大紅旗包，披著毛皮、手上拎著高跟鞋，一臉無奈的模樣，立刻讓人忍俊不住，也能了解謝承鈞寫的「看我們笑到掉魂。」的真實意。

謝承均、六月、項婕如與李玉璽在《花甲少年趣旅行》有吃有喝，玩得超開心。（翻攝自臉書）謝承均、六月、項婕如與李玉璽在《花甲少年趣旅行》有吃有喝，玩得超開心。（翻攝自臉書）

在這集節目裡也意外揭露了謝承均生活技能幾乎為零的一面。謝承均大方坦承自己是個「生活白痴」，「在我買自己的房子之前，我完全沒有碰過洗衣機，到現在連荷包蛋都不會煎，就連第一次煮水餃，還傻傻地以為水滾了就可以吃了，結果把水餃皮全都煮爛了！最後還是只能叫外送。」

