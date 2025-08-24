港產片艷星張暖雅再婚 41歲高齡懷孕當廢人

41歲中國艷星張暖雅以電影《一路向西》、《喜愛夜蒲2》走紅，曾在香港發展但星運平平。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕以電影《一路向西》、《喜愛夜蒲2》走紅的41歲中國艷星張暖雅，曾在香港發展但星運平平，除了被指「變臉」外，2013年爆出裸照風波，更傳出與《一路向西》導演胡耀輝秘婚，今年3月她公開婚照，揭與導演胡耀輝已離婚並二度出嫁。

港媒報導，張暖雅再婚後「努力做人」，近日在IG分享影片提及成為「超高齡產婦」狀態，坦言年輕時沒有想當人母，直到年過40歲才決定生育，因為「不生就快要沒得生」；本月初，她才在小紅書宣布已懷孕3個多月。

她有兩段婚姻，自嘲高齡產婦。（香港星島日報）

張暖雅近日在新影片中身形圓潤臉頰長肉，以「43歲超高齡給小鮮肉生頭胎，我是怎麼說服自己的」大談懷孕經歷：「現在生孩子確實不是一件簡單的事情，有好多跟我一起保胎孕婦，她們很多都是20來歲。我接下來就是要躺著靜養，等待再下來的覆診，下一次的產檢。」

影片中，張暖雅提及不良孕史：「我接下來的產檢要做羊穿（羊膜穿刺），有很多人說羊穿危險性很高，但因為我的年紀，加上之前有不良孕史，所以為了保險起見，做羊穿是最安全、最有保障的檢查。」

張暖雅近日在新影片中身形圓潤臉頰長肉，原來她懷有3個月身孕。（香港星島日報）

為了安胎，張暖雅表示要暫擱工作，每日如「廢人」一樣生活：「按照我現在的情況是要『躺到生』的，一開始不能接受這件事，覺得懷孕亦不能耽誤工作，但自己的狀況這麼多不能掉以輕心，所以把我的工作全部放下。我也接受現實每天就像一個廢人睜開眼躺著吃睡，像豬一樣的生活其實已經3個多月，把這樣的日子過到生的時候、安安全全。」

張暖雅2012年出道，曾演出電視劇《愛情公寓3》，隔年爆出負面新聞，網路瘋傳一批裸照，張暖雅承認是當事人，又透露照片是在4年前拍片，疑被前經紀人流出照片；後來她到香港發展，拍過前夫胡耀執導港產片《猛龍特囧2015》、2016年參與中泰合拍片《泰驚魂之無骨按摩師》，其後演出網路電影《賭城風雲之扭轉乾坤》和《白蛇前傳》等，大部份作品都以性感演出。

