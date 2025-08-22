楊麗花和曹金鈴的佛學老師說不限宗教 鬼門一開這麼做

彭繼祖是歌仔戲國寶楊麗花和名舞蹈家曹金鈴的佛學老師。（曹金鈴提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（22）日晚上11點正式進入農曆7月，民間所謂的鬼門開，很多人害怕鬼月，認為諸事不宜，麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖老師則表示，農曆七月其實是吉祥月，用慈悲心多行善、少行惡，周圍就充滿來自來來往往的眾生的祝福、感恩與溫暖。

麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖是佛學、易經、國學老師，也是歌仔戲國寶楊麗花和名舞蹈家曹金鈴的佛學老師。他說農曆7月中元普度是民間習俗，主要的對象是給沒有被供養、累世沒被渡化、沒人祭祀的孤魂野鬼，讓他們在普度時，得到布施。慶贊中元，「贊普」最好能一同參加社區普度、寺廟普度，可以多方參加，善氣沖天。

請繼續往下閱讀...

麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖老師表示，農曆七月其實是吉祥月，用慈悲心多行善、少行惡。（曹金鈴提供）

彭老師同時也指出，公司、團體舉行普度宜用尊敬心看待，不限於任何宗教，最好在下午3點之後，在住家社區或公司門口進行，讓路過的眾生有機會圓滿豐富的飽餐一頓，祈求他們被上天眷顧。另外在普度時，只是付出慈悲心，不求福報，祝福他們早日登西方極樂世界，不要有對價關係，不是去祈求幫忙平安、發財；如同尾牙請街友吃頓飯，而不是祈請街友給你保佑。

彭老師表示，農曆7月是教孝月、慈悲月，頌讀地藏經是盡孝道的功課，讓先祖尊親、諸天眷屬、九玄七祖，得勝妙樂，轉增聖因。同時也要多唸佛號，多行法供養布施，藉由佛的慈悲威神力救拔苦難，讓可以參與的眾生，放下怨懟、疑惑，能依止善道，得到轉增聖因的良機。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法